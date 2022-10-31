Dünya tersine döndü. Her zaman fakirler yürüyecek değil ya... Bu sefer zenginler yürüyüşe geçti

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na bırakılan İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’ndeki Kemer Country’nin golf sahalarına, Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje için bu sabah iş makineleri girdi.

1980’den bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan bölgede bulunan ve yeşil alanlarının imara açılmasını istemeyen vatandaşlar ise araçlarını yola çekerek ve site girişini kapatarak iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı.

Çıkan arbedede bir kişi yaralanırken, Kemer Country'deki yıkıma mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bölge sakinlerinin bekleyişlerini sürdürdüğü alana ulaşan Mahkeme kararına rağmen kepçeler kazı çalışmasını sürdürdü. Bölgede yaşayan vatandaşlar "Çalışmayı durdurun" çağrısında bulunarak, "Yürütmeyi durdurma kararını okuduk. Siz suç işliyorsunuz. Durun” dediler.

Bölgeye kazı çalışmasının daha hızlanabilmesi için 2'inci dozer getirildi. Fakat mahalleli dozerin önüne geçerek dozerin girişine ve burada kazı yapmasına engel oldu.

Sabah kazıya başlayan dozerin çalışması sürdürülürken mahallelilerin bekleyişi de devam ediyor. Büyük bir bölümü kazılan alanda çıktılar açıldı. Polis engellemelere karşı uzun bir çember oluşturdu.

KAYMAKAMLIKTAN MAHKEMEYE İTİRAZ

Eyüpsultan Kaymakamlığı ise İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin durdurma kararına itiraz ederek iş makinelerinin yeniden çalışmasını sağladı.