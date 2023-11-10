Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk 1938’de 10 Kasım’da saat 09:05’te hayatını kaybetti. Türkiye her 10 Kasım'da büyük kaybının yasını tutuyor ve her yıl 85 yıl önce verdiği sözü tekrarlıyor: Emanetine sahip çıkacağız.

Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

85 yıl önce büyük bir devlet adamı, büyük bir askeri deha, ulusunun kaderini değiştiren büyük bir vatansever, Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti. Öyle bir lider ki, tarihin sayfalarında yer almış binlerce devlet adamına nasip olmamış ve olmayacak biçimde, her ölüm yıl dönümünde bir millet önünde saygı ile eğiliyor, hiç dinmeyen özlemini dile getiriyor.

Ve 10 Kasım sabahı yakın çalışma arkadaşları, Atatürk'ün başında çaresizlik ve üzüntü içinde beklemektedir. Hasan Rıza Soyak, Kılıç Ali'ye döner "Kılıç bak, koskoca bir tarih göçüyor" der. Atatürk yanındakilere son kez bakar -odadaki herkes ağlamaktadır- başını yana çevirir ve gözlerini yumar. Son nöbet defterine "Saat 09.05''te vefat etmiştir" notu yazılır.

Türkiye her 10 Kasım'da büyük kaybının yasını tutuyor ve her yıl 85 yıl önce verdiği sözü tekrarlıyor:

"Emanetine sahip çıkacağız."

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