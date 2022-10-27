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  • Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor

Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor

Hbs Araştırma Şirketi, yaptıkları anketlere göre bir analiz yayınladı. Buna göre, AKP'nin oy oranı  yüzde 30'un altında yer alırken, MHP ise yüzde 40 oy kaybetti. 

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:37
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Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor. Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor

Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
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Gazeteduvar'ın haberine göre, Hbs Araştırma, anket sonuçları sonrası analiz yaptı. Anket şirketine göre AKP bir önceki seçime göre büyük oranda oy kaybetti.

Hbs Araştırma, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu analizde bulundu: "AKP 2018 seçimlerine göre oylarının yüzde 30'unu kaybetmiş durumda. Bu da AKP'yi yüzde 30 bandının altına indiriyor."

Anket şirketine göre CHP'deki oy artışı yüzde 2. Yapılan analizde, bir önceki seçime göre MHP'nin oy oranında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Anket şirketi MHP'nin yüzde 40 oranında oy kaybı yaşadığını paylaştı.

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Ahmet öztürk
27.10.2022 09:30
MHP diye bir partimi kaldı  
 
Abbas
27.10.2022 09:30
Hep yazıyorum, 6 lı masada Kılıçdaroğlu CB, Meral hanım Başbakan, Temel ve Ahmet bey CB yardımcısı, Murat ve Ali beyler Bakan olmalı? Kararlar ortak alınmalı, kurtuluş bu  
 
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