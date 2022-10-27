Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor

Gazeteduvar'ın haberine göre, Hbs Araştırma, anket sonuçları sonrası analiz yaptı. Anket şirketine göre AKP bir önceki seçime göre büyük oranda oy kaybetti.

Hbs Araştırma, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu analizde bulundu: "AKP 2018 seçimlerine göre oylarının yüzde 30'unu kaybetmiş durumda. Bu da AKP'yi yüzde 30 bandının altına indiriyor."

Anket şirketine göre CHP'deki oy artışı yüzde 2. Yapılan analizde, bir önceki seçime göre MHP'nin oy oranında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Anket şirketi MHP'nin yüzde 40 oranında oy kaybı yaşadığını paylaştı.