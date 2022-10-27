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  • İsmail Saymaz AKP'nin toplantısına gidip gitmeyeceğini açıkladı

İsmail Saymaz AKP'nin toplantısına gidip gitmeyeceğini açıkladı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, daha önce izlemeyi düşündüğünü belirttiği AKP'nin 'vizyon' toplantısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Saymaz, AKP'nin davetine katılmama kararı aldığını duyurdu. İlk mesajında gideceği yönünde mesajlar veren Saymaz, bu sefer aldığı kararla şaşırttı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:19
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İsmail Saymaz AKP'nin toplantısına gidip gitmeyeceğini açıkladı

İsmail Saymaz AKP'nin toplantısına gidip gitmeyeceğini açıkladı
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Türkiye, Yüzyılı vizyon etkinliği 'muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet listesi ile haftanın olayı oldu. Davetin perde arkasındaki isim AK Parti'nin seçim kampanyasını üstlenen reklamcı Ertan Aydın olduğu ortaya çıktı. 'Muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet listesinde İsmail Saymaz da vardı.


PROPAGANDA AÇILIMININ BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK İSTİYOR
Daha önce AK Parti'nin davetine katılacağını ifade eden İsmail Saymaz karar değiştirdi. İsmail Saymaz, “Önce bana bir basın toplantısı gibi anlatılmıştı, o yüzden katılabileceğimi söyledim, sonradan farkettim ki AK Parti bizi propaganda açılımının bir parçası haline getirmek istiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil, bu nedenle katılmayacağım” diyerek anlattı.


AK PARTİ BİR DAVETLE GEÇMİŞİ UNUTTURABİLECEK Mİ?
Saymaz, son 20 yılda AK Parti yönetiminin basın ve medya üzerindeki sert baskısını, yıllarca gazetecileri mahkemelerde, hapishanelerde süründürerek artırdığını anlatarak, “Bütün bu yaşananlardan sonra AK Parti bir davetle geçmişi unutturabilecek mi?” diye sordu.


RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURDU
Saymaz’ın davete katılmama açıklaması öncesinde ise Halk TV’nin yönetim kurulunda konunun değerlendirildiği ve Cumhurbaşkanının davetine katılmama kararına varıldığı da resmi açıklamayla duyuruldu.

İsmail Saymaz, gazeteci Kadri Gürsel’le birlikte sürdürdüğü “Konuşmasak Olmaz” başlıklı TV programında ayrıca, AK Parti’nin ya da MHP’nin başka faaliyetlerini kendi istediği zamanlarda, kendi inisiyatifi ile izlemeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

 

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vatandaş
27.10.2022 11:34
gideni halk gönlünden siler  
 
Yurttas
27.10.2022 11:28
Laik sosyal hukuk devleti olan Turkiye mizde Cumhurbaskaninin davetine gideyimmi gitmeyeyim mi sorulmazdi Bölücü kim?  
 
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