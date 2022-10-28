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En güvendiği anketçiden Erdoğan'ı üzecek sonuç

MetroPOLL Araştırma, seçmenlere "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye sordu. "Evet onaylıyorum" diyenler yüzde 47,6 iken "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin oranı yüzde  47,8 olarak görüldü.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:11
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Saray'da kimsenin ağzını bıçak açmıyor. En güvendiği anketçiden Erdoğan'ı üzecek sonuç

En güvendiği anketçiden Erdoğan'ı üzecek sonuç
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, seçim için geri sayım sürerken, anket firmaları da elde ettikleri sonuçları yayımlamaya aralıksız devam ediyor.
MetroPOLL Araştırma da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayına ilişkin yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Anketin 28 ilde 17-20 Eylül tarihleri arasında 2 bin 119 kişiyle yapıldı. 

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2022: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı" başlıklı anket çalışmasını yayımladı. 
Seçmenlere "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

"Evet onaylıyorum" diyenler yüzde 47,6 iken "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin oranı yüzde  47,8 olarak görüldü. Öte yandan geçen ayın anket sonuçlarında ise Erdoğan'ın görev onayını onaylayanların oranı yüzde 46,6'ydı.

 

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Abbas
28.10.2022 14:49
Özer hocam sonuçlara güvenmiyorum, çünkü anketlerin ortalamasından sapma çok fazla? Nerdeyse ülkenin yarısı yönetimden memnun, o zaman muhalefet hiç seçime girmesin  
 
ombudsman
28.10.2022 14:30
Çünkü vatandaşımızın ekseriyeti çıkarcı ve menfaatperest olmuş. 1. derece yakınlarını bile gözünü kırpmadan satacak karaktersiz insan kaynıyor. Bu iktidar bunlara fazla bile.  
 
ombudsman
28.10.2022 14:28
Ama dinlemeyip ülkemizin milyarlarca dolarını ve yetişmiş insanını heba ettiler. Terör örgütü ile pazarlığa girip adını açılım koydular uyardık dinlemediler, yüzlerce şehit verdik.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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