En güvendiği anketçiden Erdoğan'ı üzecek sonuç

Haber3'te yer alan bilgilere göre, seçim için geri sayım sürerken, anket firmaları da elde ettikleri sonuçları yayımlamaya aralıksız devam ediyor.

MetroPOLL Araştırma da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayına ilişkin yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Anketin 28 ilde 17-20 Eylül tarihleri arasında 2 bin 119 kişiyle yapıldı.

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2022: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı" başlıklı anket çalışmasını yayımladı.

Seçmenlere "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

"Evet onaylıyorum" diyenler yüzde 47,6 iken "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin oranı yüzde 47,8 olarak görüldü. Öte yandan geçen ayın anket sonuçlarında ise Erdoğan'ın görev onayını onaylayanların oranı yüzde 46,6'ydı.