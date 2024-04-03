Herkes Erdoğan'ın 'kibir abidesi' dediği AKP'lileri merak ediyor. İlk isim canlı yayında açıklandı

Kaynak: Mynet
Herkes Erdoğan'ın 'kibir abidesi' dediği AKP'lileri merak ediyor. İlk isim canlı yayında açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece yaptığı açıklamada, ‘Parti içindeki kibirli kişilerle yüzleşme zamanının geldiğini’ belirtti. Peki bu kişiler kimler? İşte ayrıntılar…

Mynet'te yer alan habere göre; Yerel seçimlerde AKP'nin beklenmedik bir sonuçla karşılaştığı, CHP'nin Türkiye genelinde en yüksek oyu aldığı ve birçok şehrin kaybedildiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti içindeki bazı kişilere yönelik eleştirileri ve 'kibir abideleriyle hesaplaşma' çağrısının altı çiziliyor.

Seçim sonuçlarına AKP seçmeninden gelen tepkiler ve bu tepkilerin odağında olan isimler vurgulanıyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy ve ruh kaybına dikkat çektiği ve suçu halka atmanın yanlış olduğunu belirttiği ifade ediliyor.

AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresindeki bazı isimleri değiştireceği beklentisi aktarılıyor.

Gazeteci Nevzat Çelik'in, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrası AKP içindeki durumu değerlendirirken kullandığı ifadeler ve 'Beni reis gönderdi' diyerek kapıları açan kişilerin eleştirisi yer alıyor.

Bekir Bozdağ'ın kibirle ilgili örnek olarak gösterildiği ve yerel seçimlerdeki rolüne dair bilgiler paylaşılıyor.

Efkan Ala'nın seçim öncesi yaptığı ve sonrasında sıkça paylaşılan açıklamaları ile Şanlıurfa'da yaşanan sürpriz seçim sonucu ve Yeniden Refah Partisi'nin başarısı öne çıkarılıyor.

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