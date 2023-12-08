Herkes gol sandı Galatasaray taraftarı çıldırdı. Müthiş tezahürat

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile başladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın başlamasıyla coşkulu bir tezahürat yaptı.
Bir pozisyonu gol sanan taraftarlar, büyük bir heyecan yaşadı.
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Galatasaray-Adana Demirspor maçının başlamasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar tezahürata başladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile başladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın başlamasıyla coşkulu bir tezahürat yaptı.
Bir pozisyonu gol sanan taraftarlar, büyük bir heyecan yaşadı.