Süleyman Demirel iktidar değişiminin nasıl olacağını yıllar önce anlatmış

Türk siyasi tarihinin mihenk taşlarından 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in seçim konuşmaları tarihe damga vurmuştu. Demirel-Ecevit çekişmesi hep gündeme gelmiştir. Seçim yaklaşıyor. İşte bu dönemde Süleyman Demirel'in seçim konuşmaları sosyal medyada dolaşmaya başladı. 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sosyal medyada dolaşan seçim konuşması:

"Ev kadınların, benim gençlerim, benim köylülerim, benim işçilerim, benim memurlarım, benim emekli dul ve yetimlerim, benim esnafım, benim sanatkarım, benim şoförüm, benim tüccarım, benim sanayicim hepinize sesleniyorum. Yalvarma, yakarma, ağlama, sızlanma. Yalan ve dolana kanmayın sandık başına gidin. Kaderinize el koyun. Bu iktidarı başınızdan atın"