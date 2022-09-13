Bir TikTok videosu Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi. Okula gönderilmeyen sessiz yığınlar yürek burktu

Okulların açılması ile birlikte milyonlarca çocuk ders başı yaparken herkes o kadar şanslı değil. Türkiye’de okula gönderilmeyen ya da okuldan alınan çocuk sayısı her geçen yıl artarken bir TikTok videosu acı gerçeği ortaya çıkardı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımda yer alan kız çocuğu, mutsuz bir şekilde ev işi yaparken kendisini kayda alıyor. “Bugün okullar açıldı, ama ben gidemiyorum” notuyla paylaşılan videoyu daha da üzücü yapan kısım ise videoya gelen yorumlar oldu.

İşte o yorumlar:

- "Benim muhteşem ailem okula gitmeme izin vermediği için her gece bunu düşünerek zırlıyorum. Erkek kardeşlerime çok özeniyorum."

- "Okula gitmek yerine zorla hafızlık yapıyorum."

- "Tek olmadığımı bilmek acı verici."

- "Çok iyi puan alıp üniversiteye gidemiyorum çünkü kardeşlerime bakmak zorundayım."

- "Çok koyuyor ya. ‘Kapanmak istemiyorum’ dediğim için ‘Okula gitme alalım o zaman’ deyip aldılar beni okuldan. Cidden of! Çok özeniyorum."

- "Okula gitmeme izin yok."

- "Cama çıkıp okula gidenlere özeniyorum."

- "Annem yüzünden gidemiyorum ve okula gidenlere çok özeniyorum."

- "Babam okuldan aldı."

- "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."

- "Ailem yüzünden okulu bıraktım, ama insanlara kendi isteğimle bıraktım gibi göstermek zorundayım. İnsanların okul paylaşımları zoruma gidiyor."

- "Annem beni zorla açık liseden okutuyor ve birkaç saat sonra yatılı Kur’an kursuna gideceğim. Okumak istiyordum."

TÜRKİYE’DE OKULLAŞMA ORTANI 4+4+4 SİSTEMİ VE PANDEMİYLE AZALDI

4+4+4 sistemiyle okullaşma oranı düşerken birçok veli pandemiyi bahane ederek özellikle kız çocuklarını okuldan alıyor.

Örgün eğitim istatistiklerini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) verilerine göre, örgün eğitimde okuyan öğrenci sayısı azalırken, açık öğretimdeki öğrenci sayısı arttı.

İlkokulda net okullaşma oranı 4+4+4 sisteminin devreye girdiği 2012-2013’te 98,86 iken bu oran 93,16’ya geriledi. Böylece okullaşma oranı 5,7 puan düşmüş oldu.

Ortaokuldaki okullaşma oranları ise yaşanan artışa rağmen pandemi öncesine göre yani 2019-2020 sezonunun çok altında kaldı. 2019-2020’de 95,9 olan ortaokul okullaşma oranı 2021-2022’de 89,8’e geriledi. Aradaki fark tam 6,1 puan oldu. Ortaöğretimde ise okullaşma oranı 89,6 oldu.

AÇIK’TAN OKUMA ORANLARINDA YÜKSELİŞ

2020-2021’de 1 milyon 580 bin 764 olan açık öğretimdeki öğrenci sayısı geçen yıl 157 bin artarak 1 milyon 738 bin 198 oldu. Açık öğretim ortaokulunda okuyan öğrenci sayısı 128 binden 171 bine yükselirken açık öğretim lisesinde okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 452 binden 1 milyon 566 bine yükseldi.



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