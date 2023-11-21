Hesap ver Soylu…

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sık sık şunları söyledi:

- "Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP. Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyor.

Nasıl oluyor da iktidar, çocuklarımızın zehirlenmesine sessiz kalıyor?

İktidar sahipleri uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirirse ne vali dokunuyor ona ne kaymakam ne polis dokunuyor.

Mafyanın, uyuşturucu baronlarının bu kadar çöreklendiği bir yerde biz sessizliğimizi korursak evlatlarımızın geleceğini yok ediyoruz demektir.”

Kılıçdaroğlu’na hiç utanmadan “Şerefsiz” diye hakaret eden Süleyman Soylu bakanlıktan azledilip Meclis’e sürüldü.

Ve zehir tacirleri ile uyuşturucu baronlarına yönelik Narkogüç operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı resmî web sitesinden aldığım Narkogüç operasyonları uyuşturucu zehrinin Türkiye’nin her köşesine nasıl yayıldığını ve Kılıçdaroğlu’nun ne kadar haklı olduğunu ispatlıyor.

19.11.2023

İstanbul'daki Kartal-3 Narkogüç operasyonunda Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin Batı Balkan Kanadı yöneticilerinden Christijan Palic yakalandı.

18.11.2023

İstanbul'da Kartel-2 Narkogüç operasyonunda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak yakalandı.

14.11.2023

Narkogüç operasyonunda Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo kokain ele geçirildi.

11.11.2023

15 ilde yapılan Narkogüç operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı.

10.11.2023

Narkogüç operasyonlarında kırmızı bültenle aranan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı.

09.11.2023

Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 210 şüpheli şahıs yakalandı.

03.11.2023

44 ilde eş zamanlı Narkogüç operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. 1 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

30.10.2023

12 ilde Narkogüç operasyonlarında 158 şüpheli şahıs yakalandı.

27.10.2023

Narkogüç operasyonunda Mersin limanında 610 kg kokain ele geçirildi 3 şüpheli şahıs yakalandı.

24.10.2023

Gaziantep ve İstanbul’da düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 22 şüpheli şahıs yakalandı. 196 kg eroin, 23,5 kg metamfetamin, 301 kg skunk ele geçirildi.

23.10.2023

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da gerçekleştirilen Narkogüç operasyonlarında, Edirne’de değeri 58 milyon lira olan kokain, Kocaeli’nde 775.000 adet uyuşturucu hap, İstanbul’da 393,5 kg skunk, Diyarbakır’da 257 kg skunk, Erzincan’da 161 kg skunk ele geçirildi.

20.10.2023

Narkogüç operasyonlarında, İstanbul ve İnegöl'de 1 ton Metamfetamin, Diyarbakır ve Gaziantep'te 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk 121 kg skunk ele geçirildi.

18.10.2023

31 İlde Narkogüç operasyonunda 208 şüpheli yakalandı. 247,5 kilogram skunk, 6,5 kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi.

15.10.2023

34 ilde Narkogüç operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı.

Bursa’da 1 kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu,

Malatya’da, 5,6 kg esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai,

İstanbul’da 47.200 adet uyuşturucu hap,

Hatay’da 58.000 adet uyuşturucu hap

Diyarbakır’da, 417 kg skunk, 16 kg esrar, 600 kg esrar, 489 bin kök kenevir, 151 bin kök skunk

Kütahya’da, 17 kg skunk ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin,

Konya’da, 12,5 kg esrar, 3,5 kg bonzai, 0,7 kg metamfetamin,

Manisa’da 5,5 kg esrar, 10 kg 116 gr kubar esrar

Antalya’da 43,5 kg esrar, 4 kg metamfetamin, 2250 adet uyuşturucu, 10 kg 250 gr skunk,

Iğdır’da, 600 adet uyuşturucu hap,

Samsun’da 1 kg esrar,

Yalova’da 200 adet uyuşturucu hap,

Ağrı’da 6 kg metamfetamin, 0,7 kg eroin,

Muğla’da 2,5 kg skunk ele geçirildi.

12 Ekim 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı basın açıklaması şöyle:

“Son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenledik.

98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı.

Bunlardan 8 bin 379'u tutuklandı.

3 bin 422'si hakkında adli kontrol kararı verildi."

Hiç sanmıyorum ama tarihe not düşmek için yine de yazıyorum:

-Uyuşturucu baronları ile fotoğrafları olan Süleyman Soylu hesap ver …

Teşekkürler Bakan Ali Yerlikaya yönetimindeki, Jandarmamıza ve Polisimize.

Tek bir uyuşturucu baronu kalmaması için Narkogüç operasyonlarına, arttırarak devam edin lütfen.