Hey gidi Al Pacino ne hale gelmiş. 83 yaşındaki Al Pacino 30 yaşındaki kız arkadaşı ile görüntülendi

Rahime Sezgin
Hey gidi Al Pacino ne hale gelmiş. 83 yaşındaki Al Pacino 30 yaşındaki kız arkadaşı ile görüntülendi
2022'nin Nisan ayında birlikte olmaya başladıktan sonra bu yıl çocuk sahibi olan 83 yaşındaki Al Pacino ile 30 yaşındaki eşi Noor Alfallah bir kez daha birlikte görüntülendi. Al Pacino'nun son hali dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın en meşhur aktörlerinden biri olarak tanınan 83 yaşındaki Al Pacino ile 30 yaşındaki eşi Noor Alfallah birlikte görüntülendi.

Hollywood da bir süre ayrılacakları belirtilen Al Pacino ve Alfallah'ın bu iddialara yanıt vererek ilişkilerinin sürdüğü belirtilmişti.

Çiftin sadece bir çocuk sahibi oldukları ve geçtiğimiz yıl 6 Haziran tarihinde Los Angeles’ta oğulları Roman’ı kucaklarına aldıkları belirtildi.

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Bir süre ayrılık iddiaları sırasında Alfallah’ın çocuğun vesayetini istediği ve bu sayede nafaka almayı amaçladığı da belirtildi.

Daha önceki üç ilişkisinden dört çocuğu bulunan Pacino'nun son hali ise görenleri oldukça şaşırttı.

Al Pacino'nun çok yaşlandığı, saçlarının beyazladığı ve yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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