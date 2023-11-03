Al Pacino’nun genç sevgilisine ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı. 83 yaşında baba olmuştu

'Baba' filminin unutulmaz yıldızı Al Pacino'nun (83), dördüncü kez baba olmaya hazırlandığı geçtiğimiz haziran ayında ortaya çıkmıştı. TMZ, ünlü ismin geçen sene nisan ayında aşk yaşamaya başladığı 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın sekiz aylık hamile olduğunu bildirmişti.

TMZ'nin haberine göre; aktör dördüncü çocuğunu hamilelik haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra kucağına almıştı.

İkiliye yakın kaynaklar, Alfallah'nın bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve her iki ebeveynin de oğullarının doğumundan dolayı çok mutlu olduklarını söylemiş; bebeğin adının Roman olduğu öğrenilmişti.

VELAYET DAVASI AÇTI

Alfallah, eylül ayında ise hala ünlü isimle ilişkisi devam etmesine rağmen oğlunun velayeti için dava açmıştı. The Blast'ın haberine göre; Alfallah, oğlu Roman'ın velayetini talep ettiği, Pacino'nun da 'makul ziyaret haklarına' sahip olmasını istediğini belirten belgeleri mahkemeye sunmuştu.

Page Six tarafından elde edilen belgelere göre; ikilinin velayet davası sonuçlandı. Los Angeles'taki bir yargıç, ikilinin ortak yasal velayete, Alfallah'ın ise birincil fiziksel velayete sahip olacağını açıkladı.

30 BİN DOLAR NAFAKA

Yargıç, usta oyuncunun kız arkadaşına ayda 30 bin dolar nafaka ödemesine ve oğlu için bir eğitim fonuna yıllık 15 bin dolar yatırmasına karar verdi.

Ünlü ismin aylık ödemelere başlamadan önce, Alfallah'a 110 bin dolar peşin ödeme yapmasına, bir gece hemşiresi için 13 bin ödemesine ve sağlık sigortası kapsamı dışındaki tüm tıbbi faturaları karşılamasına da hükmedildi.

Bu rakamların Oscarlı oyuncunun ödemeleri için sadece bir taban olduğu, aylık nafakanın Pacino'nun gelirine göre zaman içinde artabileceği bildirildi.

