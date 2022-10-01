Kurt bile malum kişileri görünce kırmızı başlıklı kızı saklamış

Ülkemizde özellikle son yıllarda birçok kentte çocuğa cinsel istismar haberleri gelirken, sosyal medyada paylaşılan bir karikatür görenleri düşündürdü.

Yayınlanan karikatürde "Kırmızı Başlıklı Kız" masalına göndermede bulunuldu. Ancak, kurt bu kez hikayede "kırmızı başlıklı kızı" yemek yerine sarıklı ve sakallı kişiden korumaya çalışıyordu.

Karikatürü görenlerin aklına, Erzurum'da, Ordu'da, İstanbul'da kuran kurslarında çocuklara yapılan cinsel istismar olaylarını akıllara getirdi.

Karikatürist Hicabi Demirci, söz konusu karikatürünü de şöyle anlatmıştı:

“Son karikatürlerim orman yangınlarıyla ilgili. Bu paylaşımlarım rahatsızlık yarattı sanırım. Ondan önce de tarikat yurtlarında çocuklara yönelik tacize ilişkin karikatürümden çok tehdit aldım. (Sosyal medyadan yorum yapanlar) Paylaşımı kaldırmamı istediler.

Yoruma, Diyanet İşleri Başkanı’nı, Emine Erdoğan’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek şikayet ettiler.

Direkt Mesaj’dan da tehdit mesajları aldım. Karikatürü derhal kaldırmam gerektiğini, yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağımı söylediler.”