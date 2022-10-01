1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurt bile malum kişileri görünce kırmızı başlıklı kızı saklamış

Kurt bile malum kişileri görünce kırmızı başlıklı kızı saklamış

Hicabi Demirci'nin "Kırmızı Başlıklı Kız" karikatürü görenleri düşündürürken, akıllara "Kurt bile malum kişileri görünce kırmızı başlıklı kızı saklamış" ifadelerini getirdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:16
Takip Et

Hicabi Demirci'nin karikatürü yeniden gündeme geldi. Kurt bile malum kişileri görünce kırmızı başlıklı kızı saklamış

Kurt bile malum kişileri görünce kırmızı başlıklı kızı saklamış
+
Aa
-

Ülkemizde özellikle son yıllarda birçok kentte çocuğa cinsel istismar haberleri gelirken, sosyal medyada paylaşılan bir karikatür görenleri düşündürdü.

Yayınlanan karikatürde "Kırmızı Başlıklı Kız" masalına göndermede bulunuldu. Ancak, kurt bu kez hikayede "kırmızı başlıklı kızı" yemek yerine sarıklı ve sakallı kişiden korumaya çalışıyordu.

Karikatürü görenlerin aklına, Erzurum'da, Ordu'da, İstanbul'da kuran kurslarında çocuklara yapılan cinsel istismar olaylarını akıllara getirdi.

Karikatürist Hicabi Demirci, söz konusu karikatürünü de şöyle anlatmıştı:

“Son karikatürlerim orman yangınlarıyla ilgili. Bu paylaşımlarım rahatsızlık yarattı sanırım. Ondan önce de tarikat yurtlarında çocuklara yönelik tacize ilişkin karikatürümden çok tehdit aldım. (Sosyal medyadan yorum yapanlar) Paylaşımı kaldırmamı istediler.

Yoruma, Diyanet İşleri Başkanı’nı, Emine Erdoğan’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek şikayet ettiler.

Direkt Mesaj’dan da tehdit mesajları aldım. Karikatürü derhal kaldırmam gerektiğini, yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağımı söylediler.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
1.10.2022 18:44
Kurt kardeş bu malunları ye diyecem, ama Kurt kardeşte bunlarla yol alıyor ????  
 
Çocuk tacizine lanet olsun
1.10.2022 17:56
Yarası olanlar kızmış..  
 
Çocuk tacizine lanet olsun
1.10.2022 17:50
Tavuklar Sansara , çocuklar men sara emanet edilmez..  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
3
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
4
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği
﻿Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği
﻿Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği
﻿Bulgaristan yarın erken genel seçime gidiyor
﻿Bulgaristan yarın erken genel seçime gidiyor
﻿Bulgaristan yarın erken genel seçime gidiyor
﻿Bağdat’taki gösterilerde çok sayıda yaralı var
﻿Bağdat’taki gösterilerde çok sayıda yaralı var
﻿Bağdat’taki gösterilerde çok sayıda yaralı var
﻿Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi
﻿Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi
﻿Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.