Hindistan’dan gecekondu mahallelerine yeşil perde. G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştı

Hindistan’da, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi nedeniyle gecekondu mahalleleri ‘şehrin imajının bozulmaması’ amacıyla dev perdeler ile kapatıldı.

Hindistan’dan gecekondu mahallelerine yeşil perde. G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştı

G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlendi.

Organizasyona ilk kez ev sahipliği yapan ülkede aktivistler, zirve öncesinde şehri 'güzelleştirmek' için gecekondu yıkımlarına hız verildiğini öne sürmüştü.

Hükümet ise iddiaları gecekonduların 'yasal olmadığı’ gerekçesiyle yıkıldığını, yıkımlardan etkilenenlerin de başka yerlere yerleştirileceğini söyleyerek yalanlamıştı.

GECEKONDU MAHALLELERİ PERDELER İLE KAPATILDI

Ancak son olarak Hindistanlı bir kadın gazeteci, zirvenin gerçekleştirildiği tarihlerde Yeni Delhi’deki gecekondu mahallelerinin yeşil örtülerle kapatıldığını ortaya çıkardı.

'Şehrin imajının bozulmaması' gerekçesiyle kullanılan perdelerin üzerine ise G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin hazırlanan tanıtım tabelalarının asıldığı görüldü.

KENTİN YALNIZCA 23,7'Sİ 'PLANLI' MAHALLELERDE YAŞIYOR

Yeni Delhi merkezli Politika Araştırmaları Merkezi'nin 2021 tarihli raporuna göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentin yalnızca 23,7'si 'planlı' ya da 'onaylı' mahallelerde yaşıyor.

Rapora göre, Yeni Delhi halkının geri kalanı ise gecekondu mahallelerinde, köylerde veya ruhsatsız yapıların olduğu mahallelerde ikamet ediyor.

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