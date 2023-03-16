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Hipertansiyon sessiz bir katil

Çoğu insanın tesadüfen öğrendiği hipertansiyon hastalığının ‘Sessiz katil’ olarak bilindiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, hastalığın en iyi tedavisinin sağlıklı yaşam tarzı olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:04
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Hipertansiyon sessiz bir katil

Hipertansiyon sessiz bir katil
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İHA’nın haberine göre; Tansiyonun; kalp tarafından vücuda pompalanan kanın damar duvarına yaptığı basınç olduğunu aktaran Dr. Levent, “Sonuçta kalp hızınız ve damar direnciniz tansiyonun derecesini belirler. Kalp hızı arttıkça ve damar direnci arttıkça tansiyon o kadar yüksek olur” sözlerini kullandı.

HİPERTANSİYON HASTALIĞI ‘SESSİZ KATİL’

Tansiyonun iki değeri olduğunu ifade eden Dr. Levent, “Büyük tansiyon, kalbiniz attığında damardaki basıncı gösterir. Küçük tansiyon ise kalbiniz dinlendiğinde damardaki basıncı gösterir” sözlerini kullandı.

Yüksek tansiyonun yıllarca hiç belirti vermeden ilerleyebildiğini anlatan Dr. Levent, “Birçok insan, tesadüfen hipertansiyon hastası olduğunu öğrenir. Bu nedenle insanlar arasında hipertansiyon hastalığı ‘sessiz katil’ olarak bilinir” şeklinde konuştu.

“TEDAVİ EDİLMEMİŞ YÜKSEK TANSİYON KALP KRİZİ VEYA FELÇLE SONUÇLANABİLİR”

Dr. Hasan Levent, yüksek tansiyon belirtilerini, baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, uyuşukluk, halsizlik, yüzde kızarma, bulantı, kusma, çarpıntı, göğüs ağrısı, hafıza sorunları, unutkanlık, kulak çınlaması, görmede bulanıklık, göz önünde parlak uçuşmalar, uyku bozukluğu şeklinde sıraladı.

Hipertansiyonlu hastaları bekleyen tehlikeleri anlatan Dr. Levent şunları belirtti:

“Yüksek tansiyon tedavi edilmediği zaman damar duvarlarında oluşan aşırı basınç, damarlarınıza ve organlarınıza hayatı tehdit edici ciddi zararlar verebilir. Tedavi edilmemiş yüksek tansiyon kalp krizi veya felçle sonuçlanabilir. Yüksek tansiyon, damarların sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olarak kalp krizi, felç gibi tehlikeli ve ağır komplikasyonlara yol açabilir. Anevrizma, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, görme kaybı, hafıza ve öğrenme bozukluğu, demans, periferik arter hastalığı, metabolik sendrom gibi etkileri olabilir”

“HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİ SAĞLIKLI YAŞAMDIR”

Hipertansiyon hastalarının yaşamları boyunca dikkat etmeleri gereken durumların olduğunu ifade eden Dr. Levent, şu sözleri kullandı:

“Hipertansiyon tedavisinde sağlıklı yaşam tarzı, birinci basamak tedavisidir. Sağlıklı yaşam tarzının yeterli olmadığı durumlarda doktorunuz, ikinci basamak tedavisi olarak tansiyon düşürücü ilaçlar reçete edecektir. Sağlıklı yaşam tarzı, hipertansiyon tedavisinde ve bununla ilişkili kalp krizi, felç, kalp yetmezliği gibi komplikasyonları önlemeye yardımcı olması bakımından çok önemlidir. Onun için hipertansiyon hastaları sağlıklı yaşam tarzına dikkat etmelidir. Çok çeşitli besleyici, vitamin ve mineralden zengin yiyecekler yiyin. Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekleri azaltın. Sağlıklı kiloda olmak, düzenli egzersizler yapın. Haftada 5 gün 30’ar dakika egzersiz gereklidir. Stresi azaltmanın da sağlıklı yaşam için gerekli olduğunu unutmayalım. Mutluluk ve üzüntülerinizi paylaşmak, meditasyon, yoga, hobi edinmek, tuz alımını azaltmak, günde 8-10 su bardağı su içmek, sigara içmemek, alkollü içecekler içmemek gerekir.”

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