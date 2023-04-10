Hizbullahçıların sessiz sedasız serbest bırakıldığı ortaya çıktı... 183 cinayeti domuz bağı ile işlemişlerdi

Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 183 cinayetin faili olarak yargılandıktan sonra ömür boyu hapis cezası alan ve bu cezaları Yargıtay tarafından onanarak kesin hükme bağlanan 58 Hizbullah üyesinin daha “Yeniden yargılama” adı altında sesiz sedasız tahliye edildikleri ortaya çıktı.

Özellikle 90'lı yıllarda domuz bağlı cinayetlere ve faili meçhullere imza atan Hizbullah'ın serbest bırakılan 58 üyesi 183 cinayetten sorumluydu.

Tanık ifadeleri, ele geçen silahların balistik raporları, yakalanan tetikçilerin birbirleri aleyhine verdikleri ifadeler, savcı huzurunda yaptırılan tatbikatlarda yer göstermede bulundukları için suçları sabit görülen, farklı tarihlerde ve farklı mahkemelerde yargılanan 58 Hizbullahçı “Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine İran modeli bir Kürt islam devleti kurmak amacıyla vahim nitelikte eylemlerde bulunmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmışlardı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre sanıklar kararları temyiz etti. Yargıtay Ceza Dairesi, toplanan delillerin hukuka uygun olduğunu, sanıkların gerek gözaltında, gerekse savcı huzurundaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri, görgü tanıkları ve dinlenen mağdur ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde yerel mahkeme kararlarında isabetsizlik görülmediğinden sanıkların temyiz başvurularının esastan reddiyle hükmün ayrı ayrı onanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Haklarındaki ömür boyu hapis cezası kesinleştiği için cezaların infazı aşamasına geçilen hükümlü Hizbullahçılar, kapatılan DGM'nin devamı niteliğindeki Ağır Ceza Mahkemelerine başvuruda bulunarak yeniden yargılanma talebinde bulundu.

“ADİL YARGILANMADIK”

Hükümlü Hizbullahçılar, DGM'lerde askeri yargıç bulundurulduğu için adil yargılanmadıklarını, gözaltında ifade verirken avukat bulundurulmadığını, OHAL kanununa dayanarak uzun süre gözaltında tutulduklarını, bu süre zarfında işkence ve kötü muamele gördüklerini, davalarının makul süre zarfında sonuçlandırılmadığını gerekçe gösterip “Bizi yeniden yargılayın” dedi.

TEK TEK SERBEST BIRAKMIŞLAR

Bu talepleri jet hızıyla kabul eden Ağır Ceza Mahkemeleri yeni esas numaralarıyla duruşma bile açmadan dosya üzerinden teker teker yargılamanın yenilenmesi talebini kabul ederek hükümlü Hizbullahçılar hakkında ayrı ayrı infazın durdurulması kararı verip serbest bırakılmalarına karar verdi.

CMK'ya göre “Bir davanın esasını etkileyecek düzeyde somut deliller ortaya çıkmadığı müddetçe yargılamanın yenilenmesi yapılamaz” hükmü yer alıyor.

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Hizbullah hükümlülerinin tahliyelerinin bundan önceki tahliyelerde olduğu gibi HÜDA PAR'ın 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday çıkarmayıp Güneydoğu'da AKP'li adayları destekleyeceğini deklere ettiği tarihe denk gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Hizbullah saldırılarında yaralandıkları için davada mağdur ve müşteki olarak yer alanlar ile yakınlarını kaybeden ailelere ise yasa gereği taraf oldukları için tebligat yapılması gerekirken, ailelere tebligat gönderilmeyerek tahliye kararlarına karşı üst mahkemeye itiraz etmelerinin de önüne geçildiği belirlendi.

