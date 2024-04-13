Hizbullah’tan İsrail'e hava saldırısı: Onlarca katyuşa füzesi atıldı

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in kuzeyine yönelik hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık olarak Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan da saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin kuzeyine Lübnan’dan 40 füze fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu kaydedildi.

Geriye kalan füzelerin de boş araziye düştüğü aktarılan açıklamada ayrıca, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Şam'da bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general toplam 7 kişi saldırıda ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ifade ederek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.