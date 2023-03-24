HÖH lideri Karadayı, Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'deki seçmenlerden destek istedi

Karadayı, Türkiye'den 113 bin 13 oy gelmesi durumunda HÖH için çok iyi olacağını söyledi. Karadayı, Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de yaşayan 300 bin seçmenin desteğini istedi.

HÖH, çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu bir siyasi partidir ve Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman azınlığın haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur.

Karadayı, "Türkiye'de yaklaşık 300 bin seçmen var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 100 bin kişi katılım vardı. Son seçimlerde de yaklaşık 60 bin katılım vardı. Amacımız, 120 binden fazla katılım olsun. Bu seçimlerde numaramız 13 numara, Türkiye'den 13 numaraya 113 bin 13 oy gelebilirse bizim için çok iyi olur. Kayıtlı olan Türkler 680 bin ama ekonomik kriz dolayısıyla bizim vatandaşlarımız Avrupa'ya geçti. Bulgaristan'da şu anda yaklaşık 300 bin oy sahibiyiz ve bu 300 bini aşmak istiyoruz. Bu seçimlerde 313 bin 13 oy dedik. Bulgaristan'dan 313 bin oy aldıktan sonra, Türkiye'den de 113 bin oy aldıktan sonra büyük ihtimalle hükümet ortağı olacağız" dedi.



Genel amaçlarının Bulgaristan'da yaşayan Türklerin yaşadıkları bölgelere yatırım yapmak olduğunu belirten Karadayı, "Genel amaç, Türklerin yaşadığı bölgelerde yatırım yapmak. Bizim bölgelerimizi daha iyi yaşam alanı yapmak. Türkiye ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız özgürce, kendileri seçsinler. Türkiye'de de Bulgaristan'da da aynı işi yapabilsinler. İstediği zaman Türkiye'de, Bulgaristan'da yaşasınlar. Bulgaristan'da bizim Türklerin yaşadığı bölgelerde Avrupa standartlarını bizim bölgelerimize taşımak amacındayız. Eksiklikler var" dedi.



'İNŞALLAH 49 MİLLETVEKİLİMİZ OLUR'



Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak seçimlerde parlamentoda sandalye sayısını 49'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Karadayı, "Biz kendi haklarımızı korumasaydık, kimse hazıra hak vermez zaten. Bu felsefede de var, hayatın gerçeğinde de var. Biz, kendi kimliğimizi, haklarımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi kendimiz koruruz. Koruyacağız da yaşatacağız da. İnşallah 49'uncu parlamentoda 49 tane milletvekilimiz olur. O açıdan çağrımız; 2 Nisan'da lütfen Bulgaristan vatandaşları, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, Avrupa'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitsinler. Zaten tek partimiz, DPS'miz var, Hak ve Özgürlükler Hareketi var. Bu seçimlerde 13 numarayız" dedi.