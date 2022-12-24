24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İngiliz gazetesi Türkiye'ye uçak biletinin hindi fiyatından daha ucuz olduğunu okurlarına duyurdu

İngiliz gazetesi Türkiye'ye uçak biletinin hindi fiyatından daha ucuz olduğunu okurlarına duyurdu

AKP hükümetinin işlerin kötü gittiğinde "Avrupa bizi kıskanıyor" açıklamasının gerçekle örtüşmediği bir kez daha ispatlandı.  The Sun gazetesi, İngiltere’de yükselen hindi  fiyatlarına “Noel’de Türkiye’ye gitmek, hindi almaktan daha ucuz” diyerek dikkat çekti. 

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:01
Takip Et

İngilizler böyle haber yaptı: Noel’de Türkiye’ye gitmek, hindi almaktan daha ucuz. Avrupa bizi kıskanıyor diyenler bu haber size.

İngiliz gazetesi Türkiye'ye uçak biletinin hindi fiyatından daha ucuz olduğunu okurlarına duyurdu
+
Aa
-

Odatv'de yer alan bilgilere göre, AKP hükümeti “Avrupa bizi kıskanıyor” demeye devam ededursun gerçekler hiç de öyle değil. Dünyanın bir çok ülkesinin para birimleri karşısında değer yitire yitire alım gücü düşen TL bir çok ülke insanı için sudan ucuz hale geldi.

Alım gücü düşen Türk insanı özellikle Edirne'de Bulgar ve Yunanlıların, Artvin'e ise Gürcülerin çılgınlık derecesinde yaptığı alışverişi şaşkınlıkla izlemeye devam ediyor. Bunda ise 1 Gürcistan Larisi'nin 6,98 Türk Lirası, 1 Bulgaristan Levası'nin 10,14 Türk Lirası, 1 Euro'nun 19,91 olması büyük rol oynuyor. 

Kendi ülkesi'nde 1 kilo alacağı üründen parası değerli olduğu için Türkiye'den 3 kilo alarak ülkesine götüren Bulgar. Yunan ve Gürcüler "Cennete düştük" yorumunu yapmaya devam ederken, Hükümet ise her fırsatta "Avrupa bizi kıskanıyor" yorumunu yapmaya devam ediyor.

Rusya – Ukrayna Savaşı sonrasında tüm dünyada gıda fiyatları yükseldi. İngiltere’de bütün hindinin fiyatı, 136,60 sterline yükseldi. Batı’da hindi, Noel kutlamalarında en çok tercih edilen yiyecek olarak biliniyor.

İngiliz The Sun gazetesi, ülkesindeki gıda enflasyonuna bu başlıkla tepki gösterdi: “Noel Şoku: Türkiye’ye gitmek, hindi almaktan daha ucuz.”

The Sun'ın yaptığı habere göre İngiltere'den Türkiye'ye uçak bileti almak markete gidip hindi almaktan daha ucuzdu.

The Sun, İngiltere’den Türkiye’ye uçak biletinin 104 sterlin olduğunu, hindiden tam 32,60 sterlin daha ucuz olduğunu belirtti. Türkiye’de ise bütün hindinin fiyatı 100 TL’den başlıyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emekli Öğretmen
24.12.2022 11:19
Oda TV biraz abartmış, bütün hindi yüz lira ise piliç kadardır. Kilosu yüz lira derse tamam... Bır hindi ortalama 3 kg. civarında olduğuna göre... Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Yanlış çok bu ayrı.  
 
Vatansever
24.12.2022 11:17
Ne diyelim güzel bi olay mi bu buyrun biz pişirelim siz yiyin deniliyor çöpünü pisliğini bırakıp gidiyorlar canım doğamı el emeğini sömürüyorlar  
 
Kemal KUTLU
24.12.2022 11:14
Ama artık Turkey değil Türkiyehhh. Bizi bağlamaz....:)  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
1
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
2
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
3
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
4
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
5
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
6
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.