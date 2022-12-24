İngiliz gazetesi Türkiye'ye uçak biletinin hindi fiyatından daha ucuz olduğunu okurlarına duyurdu

Odatv'de yer alan bilgilere göre, AKP hükümeti “Avrupa bizi kıskanıyor” demeye devam ededursun gerçekler hiç de öyle değil. Dünyanın bir çok ülkesinin para birimleri karşısında değer yitire yitire alım gücü düşen TL bir çok ülke insanı için sudan ucuz hale geldi.

Alım gücü düşen Türk insanı özellikle Edirne'de Bulgar ve Yunanlıların, Artvin'e ise Gürcülerin çılgınlık derecesinde yaptığı alışverişi şaşkınlıkla izlemeye devam ediyor. Bunda ise 1 Gürcistan Larisi'nin 6,98 Türk Lirası, 1 Bulgaristan Levası'nin 10,14 Türk Lirası, 1 Euro'nun 19,91 olması büyük rol oynuyor.

Kendi ülkesi'nde 1 kilo alacağı üründen parası değerli olduğu için Türkiye'den 3 kilo alarak ülkesine götüren Bulgar. Yunan ve Gürcüler "Cennete düştük" yorumunu yapmaya devam ederken, Hükümet ise her fırsatta "Avrupa bizi kıskanıyor" yorumunu yapmaya devam ediyor.

Rusya – Ukrayna Savaşı sonrasında tüm dünyada gıda fiyatları yükseldi. İngiltere’de bütün hindinin fiyatı, 136,60 sterline yükseldi. Batı’da hindi, Noel kutlamalarında en çok tercih edilen yiyecek olarak biliniyor.

İngiliz The Sun gazetesi, ülkesindeki gıda enflasyonuna bu başlıkla tepki gösterdi: “Noel Şoku: Türkiye’ye gitmek, hindi almaktan daha ucuz.”

The Sun'ın yaptığı habere göre İngiltere'den Türkiye'ye uçak bileti almak markete gidip hindi almaktan daha ucuzdu.

The Sun, İngiltere’den Türkiye’ye uçak biletinin 104 sterlin olduğunu, hindiden tam 32,60 sterlin daha ucuz olduğunu belirtti. Türkiye’de ise bütün hindinin fiyatı 100 TL’den başlıyor.