Hollanda'dan afet bölgesine 'uçan ambulans'

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 'uçan ambulans'ı bugün operasyonlarını, Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile eş güdüm halinde yürüteceği Antalya Havalimanı’na indi. C-130'un kargo ambarı, uçuş başına maksimum yaklaşık 70 hasta ve yaralıyı taşıyabilecek biçimde dönüştürüldü. Hasta ve yaralılar, uçaktaki Hollandalı medikal uzmanlar tarafından tıbbi tahliye operasyonuyla başka bölgelerdeki sağlık kuruluşlarına nakledilebilecek.

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