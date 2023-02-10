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Fransızların ünlü gazetesinden deprem sonrası analizi. ‘Erdoğan kendini savunmak zorunda kaldı…’

Fransız Le Monde gazetesi, depremden etkilenen bölgelerde devletin müdahalesindeki yetersizlikler hakkındaki eleştirilerin arttığını ve Erdoğan’ın eleştirilere karşı hamle yaptığını aktardı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:52
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Erdoğan kendini savunmak zorunda kaldı. Le Monde gazetesinden deprem analizi

Fransızların ünlü gazetesinden deprem sonrası analizi. ‘Erdoğan kendini savunmak zorunda kaldı…’
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Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde an itibariyle ölümler 18 bini aştı, yaralı sayısı ise 74 bini aştı.

Fransız ünlü gazete Le Monde depremle ilgili analizlerde bulundu.

“Türkiye’de deprem: Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini savunmak zorunda kaldı” başlıklı analizde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkilenen illerde kurtarma faaliyetlerindeki eksiklikler ve hükümetin adımlarına ilişkin eleştiriler değerlendirildi.

“DEVLET BABA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü Kahramanmaraş’a gittiği aktarılan analizde, “Devlet Başkanı, burada kendini, depremzedelerle ilgilenilmesini sağlayacak tek kişi olan, ‘Devlet Baba’ olarak sundu” denildi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINI AKTARDI

Analizde, Erdoğan’ın deprem bölgesinden yaptığı ilk açıklamada, “Sadece cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız” dediği hatırlatıldı.

Erdoğan’ın, “Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak, 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız” dediği hatırlatılan analizde, şöyle devam edildi:

“Türkiye Cumhurbaşkanı'na has bir üslupla eleştiriye yönelik tehditlerle noktalanan bu rahatlatma girişimi, 1999 İzmit depreminden bu yana benzeri görülmemiş ölçekteki bu insani felaketin yönetiminde özellikle zor ve gergin bir döneme denk geliyor.”

“ERDOĞAN YETERSİZLİĞİN SORUMLUSU OLMAKLA SUÇLANDI”

Deprem bölgesine müdahale ve yardımda eksikliklerin, koordinasyonsuzluğun vurgulandığını aktaran analizde, sosyal medyada eleştirilerin yükseldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Enkaz altında hayatta kalanlar, soğukta, susuz ve elektriksiz 'terk edildiklerini' söyleyerek yetkililerin eylemsizliğine kızdılar. Birkaç gün önce nadir bir şekilde Erdoğan’ın adı da açık bir şekilde verildi ve bu yetersizliğin sorumlusu olmakla suçlandı.”

“ERDOĞAN KARŞI HAMLE YAPTI”

Sosyal medyada yardım çağrıları sürerken eleştirilerin de arttığı noktada Twitter’a yönelik erişim kısıtlamasının hatırlatıldığı analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede kamuoyu kendisine karşı dönmeye hazırlanırken karşı hamle yaptı” ifadesine yer verildi.

FELAKET TÜM KARTLARI YENİDEN DAĞITTI

Depremin Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 ay kala meydana geldiği hatırlatılan analizde, muhalefet partilerinin 9 aydır bir aday belirleme konusunda görüşmeler yaptığı, ancak görüşmelerin henüz sonuçsuz olduğu belirtildi.

“Pazartesi meydana gelen felaket, tüm kartları yeniden dağıttı” denilen analizde, şunlar kaydedildi:

“1999 yılında depremin yönetimi pahalıya mal olmuştu. Ardından hükûmet, birkaç ay önce Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AKP'nin kazandığı 2002 milletvekili seçimlerini kaybetti. Yaklaşan seçimler, büyük olasılıkla, depremin yıkıntıları tarafından belirlenecek.”

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MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
10.02.2023 15:47
Bugün cuma hutbesinde imam "Bu zor günümüzde nifakçılara fırsat verme"dedi.Yunan bile yardıma geldiyse bu cümle siyasi.Amin demedim.Depremde siyaset olmaz diyenler bunu camiye sokmuş.  
 
E
10.02.2023 15:44
Sen olsan ne olacak enkaz altındaki lerimi cikartacan yağmacı Suriyelilerimi engelleyeceksin görüntüyle iş olmaz  
 
Mustafa bey
10.02.2023 15:43
Ülke halkı cahil dinle insanları kandırıyorlar Allah kulunu oldururmu hiç kulu hırsızlar öldürür  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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