İBB beklenen İstanbul depreminin sonucunu açıkladı

İBB’nin resmi sitesinde paylaşılan verilere göre, olası İstanbul depremi yaşandığında ilçe ilçe can kaybı, ağır yaralı ve hafif yaralı gibi tahmine dayalı sayılar duyruldu.

İBB, 7.5 büyüklüğünde yaşanılacak bir depremde İstanbul’un toplam can kaybının 14.144 kişi olacağını belirtti. Elde edilen bu veri, Gölcük ve Düzce depremlerinden edinilen deneyimler ve güncel bilimsel yöntemler ışığında ortaya çıktı.

İBB’ye göre İstanbul depremi yaşandığında Arnavutköy ve Şile’de hiç can kaybı yaşanmayacağı ifade edildi. En fazla can kaybı ise 1633 kişi ile Bahçelievler ilçesinde gerçekleşecek.

39 ilçenin can kaybı, ağır yaralı, hastanede tedavi edilen kişi, hafif yaralı sayıları ise şu şekilde: