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İBB beklenen İstanbul depreminin sonucunu açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından can kaybı sayısı her geçen saat artarken İBB, olası bir İstanbul depremindeki sonuçları açıkladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:52
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İstanbul depreminin sonucunu İBB açıkladı

İBB beklenen İstanbul depreminin sonucunu açıkladı
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İBB’nin resmi sitesinde paylaşılan verilere göre, olası İstanbul depremi yaşandığında ilçe ilçe can kaybı, ağır yaralı ve hafif yaralı gibi tahmine dayalı sayılar duyruldu.

İBB, 7.5 büyüklüğünde yaşanılacak bir depremde İstanbul’un toplam can kaybının 14.144 kişi olacağını belirtti. Elde edilen bu veri, Gölcük ve Düzce depremlerinden edinilen deneyimler ve güncel bilimsel yöntemler ışığında ortaya çıktı.

İBB’ye göre İstanbul depremi yaşandığında Arnavutköy ve Şile’de hiç can kaybı yaşanmayacağı ifade edildi. En fazla can kaybı ise 1633 kişi ile Bahçelievler ilçesinde gerçekleşecek.

39 ilçenin can kaybı, ağır yaralı, hastanede tedavi edilen kişi, hafif yaralı sayıları ise şu şekilde:

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Mo
10.02.2023 15:34
7,5 şiddetinde bir depremde İstanbul'da en az 500 bin kişi rahmetli olur.  
 
Selimhan
10.02.2023 15:25
Ceyhun mesele Erdogan yada imamoglu meselesi degil, devlet iller bankasi ile nüfusa göre parayi yolluyor belediyelere belediyeler is üretmiyor, görevleri konser düzenlemek degil belediyelerin  
 
Ceyhun
10.02.2023 15:17
Erdoğan kanal istanbul la uğraşacağına evleri yenilesin. Bu kadar liyakatsizliği bu millet hak etmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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