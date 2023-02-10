Fahiş fiyatlara yiyecek ve içecek satmaya çalıştılar... Deprem bölgesinden ayrılan vatandaşlara bu yapılır mı?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye’nin dört yanından bölgeye yardımlar gönderilen felakette, vicdana sığmayan tablolar da görüldü.

Kırşehir, Mucur Kapadokya dinleme tesisinde kaydedildiği belirtilen görüntüler de bunlardan biri oldu.

Yemek ve çayları vatandaşa yüksek fiyatlar ile satan esnaf tepki topladı.

En ucuz yemeğin 70 lira, çay 8 lira olmasına vatandaşlar isyan etti. Deprem bölgesinden gelen yolcular ve tesis çalışanları arasında tartışma yaşandı.