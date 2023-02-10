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Fahiş fiyatlara yiyecek ve içecek satmaya çalıştılar... Deprem bölgesinden ayrılan vatandaşlara bu yapılır mı?

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından Kırşehir, Mucur Kapadokya dinleme tesisinde Deprem bölgesinden gelen yolculara yüksek fiyatlar ile yiyecek ve çay satan işletme tepki topladı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:50
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Fahiş fiyatlara yiyecek ve içecek satmaya çalıştılar

Fahiş fiyatlara yiyecek ve içecek satmaya çalıştılar... Deprem bölgesinden ayrılan vatandaşlara bu yapılır mı?
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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye’nin dört yanından bölgeye yardımlar gönderilen felakette, vicdana sığmayan tablolar da görüldü.

Kırşehir, Mucur Kapadokya dinleme tesisinde kaydedildiği belirtilen görüntüler de bunlardan biri oldu.

Yemek ve çayları vatandaşa yüksek fiyatlar ile satan esnaf tepki topladı.

En ucuz yemeğin 70 lira, çay 8 lira olmasına vatandaşlar isyan etti. Deprem bölgesinden gelen yolcular ve tesis çalışanları arasında tartışma yaşandı.

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SEYHAN ÇAĞLAR EMEN
10.02.2023 15:48
bu şerefsizleri denetlemek Belediyelerin asıl görevidir, Belediye yetkilileri ses çıkarmıyor ve denetlemiyor ise suça ortaktır, görevini ihmal ediyor demektir. Bu kişiliksiz kişiler insan olamazlar.  
 
Murat P.
10.02.2023 15:06
Bu haber ve içeriği teyit edildiyse, oranın kapısına kilit vurmayan maliye yetkilileri şerefsizdir, haindir. Biri lütfen buranın ismini bildirsin. Geçerken camlarını indireceğim onların  
 
adnan
10.02.2023 15:04
Allahım sen yarattığını, yarattığın bu müstesna gruba, ele dosta muhtaç etme. Yoklukla ve afetle sınanmış halimiz bu işte. Bir savaş halini düşünemiyorum bile.  
 
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