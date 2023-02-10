Deprem bölgesinden skandal iddialar. Düzensizce bırakılan yardımlar yağmalanıyor

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem 10 ili yıkıp geçti.
Depremin ardından bölgeye geç gelen yardım yaşanan olumsuzluklar ve
koordinasyon eksikliği nedeniyle aksama yaşanıyor.
Kahramanmaraş’a yardıma giden vatandaşlar,
edindiği izlenimleri ve bölgeden aldığı bilgileri Yeniçağ’a anlattı.
Bölgeden ise olumsuz haberler ve
korkutucu iddialar gelmeye devam ediyor.
Her gün yağmacılarla ilgili rahatsız edici görüntüler
sosyal medyada gündem olurken,
çocuk kaçırma, hırsızlık ve çeteleşme gibi
iddialar da deprem bölgesinden gelmeye devam ediyor.
YARDIMLAR YAĞMALANIYOR AFAD ÇADIR KURUP GİDİYOR
Bölgeye getirilen yardımların bir bölümünün
AFAD’ın yetersiz kalması nedeniyle olduğu yere bırakılıyor.
AFAD’ın bazı köylere sadece birkaç çadır kurup gittiği de
gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Bölgede güvenlik önlemleri yok, asker-polis bölgenin genişliği yüzünden
asayişi sağlamaya yetişemiyor.
Sahipsiz bırakılan yardımlar, bazen halka ulaşıyor
bazen de yağmalanıyor.
Bölge halkından ve depremzedelere yardıma giden
vatandaşlardan aldığımız bilgilere göre bu yağmacıların başında da
Suriye ve Afganistan kökenli sığınmacılar yer alıyor.
Benzeri birçok görüntüler, deprem bölgesinden sık sık sosyal medyaya yansıyor,
marketlere, dükkanlara giren yağmacılar ihtiyaç fazlası,
televizyon, telefon gibi değerli eşyaları çalıyor.
DEPREM BÖLGESİNDEN KORKUNÇ İDDİALAR
Tüm bunların yanında daha skandal iddialar da bölgeden geçiliyor.
Yardım için Kahramanmaraş’a giden vatandaşlar,
bölge halkının yaşanan hırsızlık olaylarını da dinliyor.
Bir iddiaya göre insan kaçırma girişimleri de yaşanıyor.
İddiaya göre; sığınma alanlarında bazı çocukları,
"Seni annene, babana götüreceğim" diyerek
çocukları kaçırmaya çalışanlar oldu.
Ulaştığımız vatandaşlar, bir babadan bu şekilde çocuğunun
kaçırılmaya çalışıldığını bizzat dinlediğini anlattı.
Bazı Suriyelilerin yardım etmek için para istediği de
bölgeden gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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