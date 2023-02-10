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Deprem bölgesinden skandal iddialar. Düzensizce bırakılan yardımlar yağmalanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından felaket bölgesinden acı haberler gelmeye devam ederken, korkutucu iddialar da endişe yaratıyor.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:02
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Düzensizce bırakılan yardımlar yağmalanıyor. Deprem bölgesinden skandal iddialar

Deprem bölgesinden skandal iddialar. Düzensizce bırakılan yardımlar yağmalanıyor
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7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem 10 ili yıkıp geçti.

Depremin ardından bölgeye geç gelen yardım yaşanan olumsuzluklar ve

koordinasyon eksikliği nedeniyle aksama yaşanıyor.

Kahramanmaraş’a yardıma giden vatandaşlar,

edindiği izlenimleri ve bölgeden aldığı bilgileri Yeniçağ’a anlattı.

Bölgeden ise olumsuz haberler ve

korkutucu iddialar gelmeye devam ediyor.

Her gün yağmacılarla ilgili rahatsız edici görüntüler

sosyal medyada gündem olurken,

çocuk kaçırma, hırsızlık ve çeteleşme gibi

iddialar da deprem bölgesinden gelmeye devam ediyor.

YARDIMLAR YAĞMALANIYOR AFAD ÇADIR KURUP GİDİYOR

Bölgeye getirilen yardımların bir bölümünün

AFAD’ın yetersiz kalması nedeniyle olduğu yere bırakılıyor.

AFAD’ın bazı köylere sadece birkaç çadır kurup gittiği de

gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bölgede güvenlik önlemleri yok, asker-polis bölgenin genişliği yüzünden

asayişi sağlamaya yetişemiyor.

Sahipsiz bırakılan yardımlar, bazen halka ulaşıyor

bazen de yağmalanıyor.

Bölge halkından ve depremzedelere yardıma giden

vatandaşlardan aldığımız bilgilere göre bu yağmacıların başında da

Suriye ve Afganistan kökenli sığınmacılar yer alıyor.

Benzeri birçok görüntüler, deprem bölgesinden sık sık sosyal medyaya yansıyor,

marketlere, dükkanlara giren yağmacılar ihtiyaç fazlası,

televizyon, telefon gibi değerli eşyaları çalıyor.

DEPREM BÖLGESİNDEN KORKUNÇ İDDİALAR

Tüm bunların yanında daha skandal iddialar da bölgeden geçiliyor.

Yardım için Kahramanmaraş’a giden vatandaşlar,

bölge halkının yaşanan hırsızlık olaylarını da dinliyor.

Bir iddiaya göre insan kaçırma girişimleri de yaşanıyor.

İddiaya göre; sığınma alanlarında bazı çocukları,

"Seni annene, babana götüreceğim" diyerek

çocukları kaçırmaya çalışanlar oldu.

Ulaştığımız vatandaşlar, bir babadan bu şekilde çocuğunun

kaçırılmaya çalışıldığını bizzat dinlediğini anlattı.

Bazı Suriyelilerin yardım etmek için para istediği de

bölgeden gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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Sedat
10.02.2023 15:30
AFAD gelen yardımı bile organize edemiyorsa kurumun üst yönetimi ve idarecileri incelenmelidir.  
 
E
10.02.2023 15:28
Bin defa dedik TSK yı sahaya sürmeden ne güvenlik sağlanır ne düzen  
 
Vatandaş
10.02.2023 15:20
Kansız şerefsizler sizin olmayan insanlığınızı …. Bu kadar zor durumda olan kişilere bunu yapabilmek ayrı bir kelimelerin az kaldığı şerefsizlik örneği  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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