Hollywood'u grev korkusu sardı. Merakla beklenen filmin gala saati değişti

Hollywood'da senaristler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gidiyor.

Hollywood'u grev korkusu sardı. Merakla beklenen filmin gala saati değişti

Bu durum, sektördeki birçok projeyi olumsuz etkiliyor. Christopher Nolan'ın yeni filmi 'Oppenheimer'ın Londra prömiyeri de grevden nasibini aldı. Filmin oyuncuları, grev başlamadan önce kırmızı halıda boy gösterebilmek için gösterim saatinin erkene alınmasını kabul etti.

Grev kararı yaklaşıyor

Oyuncular sendikası SAG-AFTRA ile sektör işverenleri arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Taraflar arasında bir anlaşma sağlanamazsa, oyuncular greve çıkacak. Bu da Hollywood'da büyük bir krize yol açacak.

Grevden etkilenen projeler

Grevin başlaması halinde, devam eden veya tamamlanan birç of proje ertelenecek veya iptal edilecek. Universal stüdyosu, bu durumdan en az zarar görmek için Oppenheimer filminin tanıtımını hızlandırdı.

Variety dergisinin haberine göre; stüdyo, oyunculardan röportajlarını erkenden vermelerini istedi. Ayrıca, bugün Londra'da yapılacak olan prömiyerin saati de bir saat öne alındı. Böylece, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt ve Florence Pugh gibi ünlü oyuncuların grev kurallarını ihlal etmeden kırmızı halıda poz vermeleri ve basınla konuşmaları sağlandı.

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