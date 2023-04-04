Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu

Ülkemizde satışa sunulacak olan Model Y ise Tesla'nın fiyat listesi belli oldu.

Tesla'nın en uygun fiyatlı modelleri arasında Y modeli birinci sırada yer alıyor.

Bugün online olarak satışa sunulacak olan Tesla Model Y, 1,54 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Model Y'nin 3 farklı versiyonu satışa sunulacak. Bu modellerin menzilleri ise 430, 533 ve 514 km. Model Y ailesinin en pahalı üyesi olan çift motorlu dört çekerin fiyatı ise 1,77 milyon TL.

Model Y'nin ülkemizdeki ön sipariş bedelinin 10 bin TL olduğunu da ekleyelim. Model Y teslimatları ise önümüzdeki Mayıs ayında başlayacak. Teslimatlar, Kanyon ve Akasya AVM'lerinde yapılacak.

TESLA MODEL Y'NİN ÖZELLİKLERİ

Tesla Model Y, SUV sınıfı bir elektrikli otomobil olup, giriş seviyesinde 204 beygir güç üretiyor. Bu araç, geniş iç hacme sahip olmasının yanı sıra aile otomobili olarak da kullanılabilecek, ancak performanstan ödün vermek istemeyenler için tasarlanmıştır. Araç, sadece 6.9 saniyede 0’dan 100 km hıza çıkarak yüksek performans sunar ve toplamda 455 kilometre menzile sahip. Tüm otonom sürüş sistemleriyle birlikte sunulan Model Y, farklı paketlerde farklı özellikler sunuyor.

İŞTE TESLA'NIN TÜRKİYE FİYATI

TESLA MODEL Y NASIL ŞARJ EDİLECEK

55 km ila 513 km arası şehir içi fazlasıyla yeterli bir menzil sunuluyor. Bu sebeple evde bile şarj edilebiliyor. Şehirlerarası bir yolculuk yapılacaksa Türkiye’de kurulan Supercharger istasyonlarında 15 dakikada 270 km menzillik dolum yapılabiliyor.

TESLA MODEL Y NASIL SATIN ALINACAK

Türkiye pazarına giren model, Tesla’nın internet sitesinden çevrim içi olarak alınabilecek. Ön sipariş bedeli olarak 10 bin TL verilecek. Kalanı ise teslimde gerçekleşecek.