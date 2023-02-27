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Honor Magic VS'nin teknik özellikleri ve fiyatı da belli oldu

Honor bugün yeni bir cihaz tanıttı. Cihazın tüm özellikleri açıklanırken cihaza dair fiyat tahminleri de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:54
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Honor Magic VS fiyatı belli oldu

Honor Magic VS'nin teknik özellikleri ve fiyatı da belli oldu
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Honor Magic VS özellikleri ve fiyatı açıklandı. Cihazın 7.9 inç, katlı halde ise dış yüzeyde yer alan 6.45 inç ekranı ile karşımıza çıkan Magic VS, her iki tarafta da yüksek tazeleme hızı sunan OLED panelleri kullanacağı belirtildi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Qualcomm tarafından 4nm üretim teknolojisi üzerine geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Çekirdeklere yakından baktığımız zaman 1×3.0 GHz Cortex-X2, 3×2.5 GHz Cortex-A710 ve 4×1.80 GHz Cortex-A510 kullanıldığını görülüyor. Ayrıca grafik birim, yani GPU tarafında da Adreno 730 bulunduğu belirtildi.

Cihazın arkasında 3 adet lens bulunan bir ada mevcut. Burada 4K 60fps video kaydı yapabilen 54 Megapiksel ana kamera yer alıyor. Hemen altında 3x Optik Zoom yeteneğine sahip 8 Megapiksel telefoto yer alıyor.

Son olarak da 122 derecelik geniş açı fotoğraflar çekebilen 50 Megapiksel lens mevcut. Ön tarafta ise FHD çözünürlükte 30 fps video kaydı yapan 16 Megapiksel bir özçekim kamerası yer alıyor. Cihazın tüm detaylarına aşağıda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

HONOR MAGİC VS’NİN ÖZELLİKLERİ:

EKRAN:

Boyut: 7.9 inç
Çözünürlük: 1984×2272 piksel
Piksel yoğunluğu: 382 ppi
Tazeleme hızı: 90 Hz
Parlaklık: 800 nit
Panel tipi: Katlanabilir OLED

İKİNCİ EKRAN:

Boyut: 6.45 inç
Çözünürlük: 1080×2560 piksel
Piksel yoğunluğu: 431 ppi
Tazeleme hızı: 120 Hz
Parlaklık: 1200 nit
Panel tipi: OLED

İŞLEMCİ:

CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)
Çekirdekler: 1×3.0 GHz Cortex-X2 + 3×2.5 GHz Cortex-A710 + 4×1.80 GHz Cortex-A510
GPU: Adreno 730

KAMERA:

Ana kamera: 54 Megapiksel, f/1.9, 27mm, 1/1.49 inç sensör, 4K 60fps video kaydı
Telefoto kamera: 8 Megapiksel, f/2.4, 3x Optik Zoom
Geniş açı kamera: 50 Megapiksel, f/2.0, 13mm, 122 derece
Ön kamera: 16 Megapiksel, f/2.5, FHD 30fps video kaydı
Bellek: 8GB/12GB RAM
Depolama: 256/512GB
Batarya: 5.000 mAh
Hızlı şarj: 66W kablolu, 5W ters
İşletim sistemi: Android 13/ Magic UI 7.1
Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, USB Type-C 3.1, Display Port 1.2

CİHAZ FİYATI:

Honor Magic VS 12/512GB: 1.599 euro
Çin’de 1080 dolara (vergiler hariç 20 bin 400TL) satılıyor.

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