27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akıllı telefonda bunlar oluyorsa dikkat! Telefonunuza virüs girmiş olabilir

Akıllı telefonlara giren virüsler çoğu zaman cihazı kullanılamaz hale getiriyor. Bu durumdan kurtulabilmek için neler yapılması gerekir? İşte önlem çeşitleri...

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:06
Takip Et

Telefona virüs girdiği nasıl anlaşılır

Akıllı telefonda bunlar oluyorsa dikkat! Telefonunuza virüs girmiş olabilir
+
Aa
-

Telefondaki kötü amaçlı yazılımlar, kişisel verileri paylaşmaktadır. Masum görünen bir telefon uygulaması fotoğrafları, videoları ve sosyal medya konuşmalarını sızdırıyor.

Bu akıllı telefon sızıntıları kişilerin kredi kartı bilgilerini dahi çalabiliyor. Bazen kötü amaçlı yazılım, kredi kartı işlemleri sırasında ekranda görünen şifre bilgilerini yakalamaya çalışıyor. Bu nedenle, ekran kaydı ve klavye uygulamalarını bilinmeyen kaynaklardan indirirken özellikle Android platformunda çok dikkatli olmak önemlidir.

Ekranda sık sık reklamların görüntülenmesi de telefona virüs girdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanır. Ekranda ilgisiz reklamların çıkması virüsü oluşturan kişiye para kazandırır. SMS mesajları gönderen ve çağrı yapan virüsler de ekranları kaplayarak telefona virüs bulaştırır. Bazı virüsler ise cihaz sahibinin bilgisi olmadan kısa SMS mesajları göndererek ve premium numaraları arayarak yüksek faturalara neden olup ve internet verisini tüketebilir.

TELEFONDA VİRÜS OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Pil ömrünüzde bir düşüş
Uygulamaların kendiliğinden açılması
Uygulamaların kendiliğinden yüklenmesi
Veri kullanımında artış
E-postaların kendiliğinden gönderilmesi
İstenmeyen mesajların gönderilmesi

CEP TELEFONUNDAN VİRÜS NASIL TEMİZLENİR?

Antivirüs Programı Kullanmak
Zararlı Uygulamaları Kaldırmak
Telefonu Güncellemek
Cihazı Fabrika Ayarlarına Döndürmek

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
4
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
5
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
6
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
7
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafın yararınadır
﻿Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafın yararınadır
﻿Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafın yararınadır
﻿Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?
﻿Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?
﻿Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?
﻿Dünya Bankası depremlerin yarattığı zararı açıkladı
﻿Dünya Bankası depremlerin yarattığı zararı açıkladı
﻿Dünya Bankası depremlerin yarattığı zararı açıkladı
﻿Selçuk Özdağ: İnsanlar yardım beklerken Kızılay nebbaşlığa soyunmuş
﻿Selçuk Özdağ: İnsanlar yardım beklerken Kızılay nebbaşlığa soyunmuş
﻿Selçuk Özdağ: İnsanlar yardım beklerken Kızılay nebbaşlığa soyunmuş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.