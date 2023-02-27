Akıllı telefonda bunlar oluyorsa dikkat! Telefonunuza virüs girmiş olabilir

Telefondaki kötü amaçlı yazılımlar, kişisel verileri paylaşmaktadır. Masum görünen bir telefon uygulaması fotoğrafları, videoları ve sosyal medya konuşmalarını sızdırıyor.

Bu akıllı telefon sızıntıları kişilerin kredi kartı bilgilerini dahi çalabiliyor. Bazen kötü amaçlı yazılım, kredi kartı işlemleri sırasında ekranda görünen şifre bilgilerini yakalamaya çalışıyor. Bu nedenle, ekran kaydı ve klavye uygulamalarını bilinmeyen kaynaklardan indirirken özellikle Android platformunda çok dikkatli olmak önemlidir.

Ekranda sık sık reklamların görüntülenmesi de telefona virüs girdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanır. Ekranda ilgisiz reklamların çıkması virüsü oluşturan kişiye para kazandırır. SMS mesajları gönderen ve çağrı yapan virüsler de ekranları kaplayarak telefona virüs bulaştırır. Bazı virüsler ise cihaz sahibinin bilgisi olmadan kısa SMS mesajları göndererek ve premium numaraları arayarak yüksek faturalara neden olup ve internet verisini tüketebilir.

TELEFONDA VİRÜS OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Pil ömrünüzde bir düşüş

Uygulamaların kendiliğinden açılması

Uygulamaların kendiliğinden yüklenmesi

Veri kullanımında artış

E-postaların kendiliğinden gönderilmesi

İstenmeyen mesajların gönderilmesi

CEP TELEFONUNDAN VİRÜS NASIL TEMİZLENİR?

Antivirüs Programı Kullanmak

Zararlı Uygulamaları Kaldırmak

Telefonu Güncellemek

Cihazı Fabrika Ayarlarına Döndürmek