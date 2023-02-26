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ABD’den Rusya’ya ambargo! Akıllı telefon satışı yasaklandı

ABD ve Rusya teknolojik anlamda rekabet ederken, ABD bazı elektronik aletler konusunda Rusya’ya kısıtlama getirdi. Yayınladığı liste dikkat çekti.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 17:15
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Rusya’da o telefonların satışı ABD tarafından yasaklandı

ABD’den Rusya’ya ambargo! Akıllı telefon satışı yasaklandı
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ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya’ya bazı akıllı telefon tedariği konusunda kısıtlama listesi yayınladı. Listede teknolojik ürünlerle ilgili olan düzenleme dikkat çekerken 300 dolardan fazla bir değere sahip olan akıllı telefonların Rusya’ya ihraç edilmeyeceği aktarıldı.

ELEKTRONİK CİHAZLARIN SATIŞINA KISITLAMA GETİRİLDİ

Listede 750 doları aşan klima ve buzdolapları ile 100 doları aşan bulaşık makinesi, elektronik terazi, elektrik süpürgesi, mikrodalga fırın, kahve makinesi ve TV gibi birçok ürüne de ihracat kısıtlaması getirildi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Apple, Samsung, Huawei ve Sony gibi birçok teknoloji şirketi, Rusya’ya yaptırım uygulayan şirketlerin başında geliyor. Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Xiaomi de bu listede yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre şirket, önemli bir gelir kapısı olan Rusya pazarına geri dönmek istiyor.

Ambargolarla mücadele eden Rusya, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kendi işlemci teknolojilerini üretmeye başladığını duyurmuştu. Intel ve AMD’nin pazardan çekilmesiyle bazı Rus şirketler, yoğun bir çalışma içinde olarak yorumlandı.

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