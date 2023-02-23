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Telefonunda çıplak fotoğrafı olanlar dikkat

Telefon dolandırıcılığı furyasına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken fotoğrafların nasıl korunması gerektiğine dair bazı önlem biçimleri listelendi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:37
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Telefonunda çıplak fotoğraf saklayanlar nasıl korumalı

Telefonunda çıplak fotoğrafı olanlar dikkat
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Akıllı telefon kullanıcıları bazı belgeleri, fotoğrafları, uygulamaları saklamak zorunda kalabiliyor çünkü dolandırıcılar belki de saniyeler içerisinde tüm verilere erişebiliyor.

Peki telefon dolandırıcılarından korunmak için neler yapılmalı?

1 YAZILIMI DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLEMEK

Düzenli güncellemeler, kötü aktörler tarafından istismar edilebilecek güvenlik açıklarını yamalayarak sizi sistem açıklarından korur. 

Arada bir, akıllı telefonu kontrol edip artık kullanılmayan uygulamaların silinmesi gerekir. 

2- İNDİRİLEN UYGULAMARA DİKKAT

uygulama indirirken, rastgele web sitelerinden uygulama indirmek veya doğrulanmamış bağlantılar kullanmak yerine resmi uygulama mağazalarına (Google Play veya App Store) bağlı kalmak gerekir.

Herhangi bir şey indirmeden önce gerekli özen göstermek gerekir. Derecelendirmeleri dikkatli okumak gerekir.

3- GÜÇLÜ PAROLA SEÇİLMELİ

Mobil cihazlarda, kaybolma veya çalınma olasılıkları bilgisayarınızdan çok daha fazla olduğundan, güçlü parolalar iki kat daha önemlidir.  1234 gibi basit kombinasyonları kullanmaktan kaçınmak gerekir. 

4- HER WİFİ'YE BAĞLANMAYIN

Wi-Fi erişim noktaları genellikle güvenli değildir. Wi-Fi erişim noktalarında her zaman ortadaki adam saldırısı (MitM) riski vardır, tehdit aktörleri  web sitesi arasındaki iletişimi izleyebilir, kesebilir veya yönlendirebilir. 
Saldırıya uğrama risklerini azaltmak için halka açık Wi-Fi erişim noktalarına bağlanırken güvenilir bir VPN çözümü kullanılmalı. 

5- MOBİL GÜVENLİK YAZILIMI KULLANILMALI

Uygun güvenlik yazılımı kullanıcıları kötü amaçlı uygulamalardan, truva atlarından veya casus yazılımlardan korur. 

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