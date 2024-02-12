Huawei ikinci üründe indirim fırsatı sunuyor

Tüketici elektroniği firması Huawei, şubat ayına özel bir kampanyayla indirim fırsatı sunuyor.

Huawei Watch GT3 Pro ve Watch GT4 Serisi şık tasarımı, gelişmiş özellikleri ve uzun ömürlü pil ömrü ile göz dolduruyor. Hem stile hem de işlevselliğe değer veren çiftler için mükemmel.

İster fitness tutkunu ister teknoloji meraklısı ister müzik bilirkişisi olun, Huawei Watch GT4, Watch GT3 Pro ve FreeBuds 5 farklı yaşam tarzlarına hitap edecek şekilde tasarlandı. İndirimden yararlanmak için Huawei Online Mağaza’yı ziyaret edebilirsiniz.

İNDİRİMLİ FİYATLAR SİZİ BEKLİYOR

Watch GT3 Pro Seramik ve Titanyum akıllı saatler 7.999 TL fiyatla satışa sunuluyor ve birlikte alımlarda Watch GT3 Pro 43mm Seramik versiyonu 5.500 TL indirimli olarak sunuluyor. Saatlerin yanında ayrıca 1.199 TL değerinde FreeBuds SE 2 kulaklık ve 1.999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor. AWGT3PRO600PR kupon koduyla 600 TL daha indirim de sağlanabiliyor.

15 Şubat tarihine kadar 5.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Watch GT 4 siyah ve beyaz modelleriyle birlikte alındığında seçili Watch GT 4 41mm modellerinde 2.000 TL indirim fırsatı sunuluyor. 799 TL değerindeki 1 yıl uzatılmış garanti de hediye edilen saatlerde ayrıca AWGT4BW300PR kodu ile 600 TL daha indirim uygulanıyor.

FreeBuds 5 Gümüş rengi, 3.499 TL fiyatla satışa sunulurken ikinci FreeBuds 5 alımında 1.700 TL indirim sağlanıyor. Ayrıca AFB5PR300 kupon kodu kullanılarak 300 TL daha indirimli alınabiliyor.