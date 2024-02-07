S24 cep telefonu Almanya'da ne kadar? Türkiye'de ne kadar? 'Almanya bizi kıskanıyor' diyenler utanın

Türkiye'de artan dolar kurları ve enflasyonun üzerine bir de alınan yüksek vergiler eklenince teknolojik alet fiyatları cep yakıyor.

Almanya'ya giden bir sosyal medya kullanıcısı, Samsung'un piyasaya yeni çıkardığı S24 modelinin Almanya ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırdı.

"Almanya ve Türkiye’de Samsung S24 serisi Kaç para?" Başlıklı videoda, Samsung Galaxy S24 modelinin en düşük modeli 900 Euro olarak görünüyor. Samsung Galaxy S24 modeli Türkiye’de ise 40.600 TL’den satılıyor.

Samsung Galaxy S24 Plus modeli ise Almanya’da 1.149 Euro’dan satılırken Türkiye’de ise 46 bin 500 TL’den satılıyor.

“ALMANYA’DA 1450 EURO TÜRKİYE’DE 74 BİN TL”

Samsung Galaxy S24 modelinin en üst modeli olan Samsung Galaxy S24 Ultra ise Almanya’da 1.450 Euro’dan satılırken Türkiye’de ise 74 bin TL’den satılıyor.

“TEKNOLOJİYİ DEĞİL DE ARTIK DOMATES BİBER KARŞILAŞTIRIN BENCE”

Paylaşılan video sosyal medyanın gündemine otururken bazı sosyal medya kullanıcıları Türkiye’de teknolojik aletlerden alınan vergilere isyan etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, ”Teknoloji değil de artık domates biber karşılaştırın bence. Teknolojiyi zaten yakalayamayacağız o tren gitti. Aç karnımızı doyuramazken almanya bizi nasıl kıskanıyor ona şahitlik edelim” ifadelerini kullandı.