Huawei P60’ın özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Huawei, 23 Mart 2023’te Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonlarını, tablet ve kulaklıklarını tanıttı.

ÖZELLİKLERİ

Ekran tarafında 6.67 inç büyüklüğünde, 1220×2700 piksel çözünürlükte, 1-120Hz arası değişen tazeleme hızı sunan OLED bir panel var. Bellek tarafında 8GB RAM ve depolamada 256 GB ve 512 GB şeklinde iki farklı hafıza seçeneği sunuluyor. İçerisinde 4.815 mAh boyutunda bir batarya mevcut. Ayrıca 88W kablolu ve de 50W kablosuz hızlı şarj desteği yer alıyor.

TÜRKİYE FİYATI

Huawei P60 Pro Türkiye fiyatı 39 bin 999 TL olarak açıklandı. Ayrıca cihazı satın alan kişilere 2 bin 999 TL değerinde FreeBuds 5 hediyesinin ve etkinliğe özel olarak 500 TL sepette indirim veriliyor.