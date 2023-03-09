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Huawei Watch 4 teknik özellikleri belli oldu

Mart ayının sonlarına doğru tanıtılması beklenen Huawei Watch 4 teknik özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:20
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Huawei Watch 4 teknik özellikleri açıklandı

Huawei Watch 4 teknik özellikleri belli oldu
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LTE bağlantısı için Çin Zorunlu Sertifikasyonu alan Huawei Watch 4 akıllı saatin ARC-AL00 modeli olduğu ifade etti. akıllı saatin LTE 4G bağlantısı ve 5W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı ifade edildi.

WiFİ Alliance, Huawei Watch 4 dışında ek olarak MMDS-AI10 ve MDS-AL00 modelleri için de sertifika yayınladı. Sertifikalardan ilkinin (ARC-AL00) Watch 4 modeli, son ikisinin de Watch 4 Pro olduğu aktarıldı.

WiFİ Alliance, Huawei Watch 4 dışında ek olarak MMDS-AI10 ve MDS-AL00 modelleri için de sertifika yayınladı. Sertifikalardan ilkinin (ARC-AL00) Watch 4 modeli, son ikisinin de Watch 4 Pro olduğu aktarıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; 3C sertifikası görülen cihaz, Uydu Bağlantısı teknolojisine de sahip olacak. Böylece telefonun olmadığı durumlarda akıllı saatle mesaj göndermek mümkün olacak.

akıllı saat için ortaya çıkan başka bir rapora göre Huawei Watch 4 tasarımında süper kaliteli zirkonyum malzeme kullanılacak. Fakat dayanıklı olmasıyla önce çıkan zirkonyumun saatin fiyatını yükselteceği tahmin ediliyor. Akıllı saat için tasarım konusunda henüz herhangi bir bilgi mevcut değil.

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