HÜDA PAR'dan Akşener'e suç duyurusu. Hem suçlu hem güçlüler bir de bunu yaptılar

İYİ Parti lideri Akşener, HÜDA PAR’ın “Bekar kadınları sahiplendireceğiz” söylemine canlı yayında tepki göstermiş, “Sahiplendirmek ne demek ya. Dangalak diyeyim. Seni sahiplendirelim" demişti. HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

HÜDA PAR'dan Akşener'e suç duyurusu. Hem suçlu hem güçlüler bir de bunu yaptılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam Habertürk'teki canlı yayında AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'ın kadınlara ilişkin kullandığı "bekar kadınları sahiplendireceğiz" ifadeleri eleştirdi. Akşener "Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?” ifadesini kullandı.

'Kadınları sahiplendirme' ifadesine yönelik bir açıklama yapmayan HÜDA-PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Akşener'in 'Dangalak' sözüne ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımı yaparak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı:

"Partimize yönelik sarf ettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

HÜDA PAR’ın parti programında yalnız yaşayan kadınların 'sahiplenilmesi' için bir fon kurulması öneriliyor.

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