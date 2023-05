Akşener'den HÜDA PAR'ın suç duyurusuna tek cümlelik yanıt: Benim için şeref madalyası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında çalışmalarına ve ev ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul Çekmeköy'de emekçilerle bir araya geleceği toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Akşener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP sıralarından Meclis'e giren HÜDAPAR'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Akşener, “Benim için şeref madalyasıdır” dedi.

Akşener ayrıca, ikinci tur görüşmeleri kapsamında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki mutabakat metniyle ilgili kendisine henüz metnin gelmediğini belirtti.

“ÖZDAĞ İLE KILIÇDAROĞLU'NUN UZLAŞACAKLARINA EMİNİM”

İki lider arasında uzlaşma sağlanacağını düşündüğünü belirten Akşener, “Her ikisi o mutabakat metni üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra diğer genel başkanlara da iletilecektir. Dolayısıyla benim bir bilgim yok, geldiği zaman fikrimi söylerim. Özdağ'ın sığınmacılar konusunda, Anayasa'nın değişitirilemez 4 maddesi konusunda, 66. madde konusunda Millet İttifakı bileşenlerin bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Uzlaşacaklarına eminim” dedi.

“BİR CUMHURBAŞKANININ BÖYLE BİR DURUMA DÜŞMESİNİN GERÇEKTEN AYIP”

Akşener, Erdoğan'ın montaj video itirafı ile ilgili de “Bir Cumhurbaşkanı'na yakışmayacak bir tutum bu. Ha montaj, şu montaj, bu montaj... Bu gerçekten, bu ülkenin hala seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, çok acı, gerçekten çok ayıp. Her birimizin ona oy versin vermesin, bizim can güvenliğimizden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin, yani bir başka vatandaşın, bir siyasetçi olabilir ama neticede bir vatandaş Sayın Kılıçdarğlu ve ben ve diğer arkadaşlar... Bizleri PKK'lıkla suçlamak, aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlikle suçlamak, sonra da ne var canım bunda montaj olur, şu olur, bu olur demek... Ben buna uygun kelime bulamıyorum, sadece çok üzüldüğümü, acı bulduğumu, bir cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum.” dedi.

“BU SİSTEM TÜRKİYE'Yİ UÇURUMUN EŞİĞİNE GETİRMİŞ”

Akşener'in ev ziyaretlerine ilişkin açıklamaları ise şöyle:

"Yoksul ailelere ev ziyaretleri yapıyorum. Bugün burada ziyaret edeceğim igibi emekçilerle toplantılar yapıyorum. Bugün oy istemek amaçlı, ikinci turda referanduma dönem seçim için çalışmalar. Gezdiğimiz evlerde gördüklerim... Yaşadığım dehşet seçimin mutlaka alınması gerektiğini söylüyor. Genç bağımlılık artmış. Ortaokul ve liselere giden, silah, içki ve şiddetten bahsetmişti çocuklar. Bugün gezdiğim sokaklarda evlerde, devlet okullarındaki meseleler... Uyuşturucunun satıldığı, bağımlılığa alıştırıldıktan sonra satıcıya çevrildikleri İstanbul sokaklarını gördüm. Şiddet gören kadınlar, 15'i doldurduktan sonra obezleşen çocuklar, çalışan çocuklar, 2 bin 500 liraya oturmayı harika diyen ailelerden 6 binin üstünde kira isteyen ev sahipleri ile karşı karşıyayız. Çocuklarına, eşlerine iş isteyen kadınlar gösteriyor ki bize bu sistem Türkiye'yi uçurumun eşiğine getirmiş. Bu seçimi kazanmalıyız. Ben Kılıçdaroğlu'na oy istemek için o evleri gezmeye devam edeceğim."