İçişleri Bakanı Soylu: Biz HÜDA-PAR’ı diğer tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk’te konuk olduğu programda Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

AKP listelerinden Meclis’e giren ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen HÜDA PAR’a yönelik eleştiriler hakkında konuşan Soylu, CHP ve HDP'nin HÜDA PAR'a teklif yaptığını iddia ederek, “Biz HÜDA PAR'ı o tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık?” dedi.

Soylu’nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"HÜDA PAR'I O TARAFA BIRAKSAYDIK NE YAPMIŞ OLACAKTIK?"

“HÜDA PAR meselesine farklı bakıldığını, HÜDA PAR meselesinin oyla değerlendirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu seçimin kendine ait bir gelecek beka meselesi olduğunu biraz önceden beri tartışıyoruz. HÜDA PAR meselesine böyle bakın. Bir HDP var. PKK'ya endeksli HDP. Bir de HÜDA PAR var. Biz HÜDA PAR'ı bizi destekleyecek noktaya almasak, HÜDA PAR'a kim teklif yaptı? HDP, CHP yaptı mı? Yaptı. Biz HÜDA PAR'ı o tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık? HDP muhafazakar değerlerden uzak, seküler bir yapı. Birtakım dini duyarlılıklardan uzak siyasi parti. O duyarlılıkları ortadan kaldırmaya atılan adımlar.

"HÜDA PAR'IN TERÖRLE İLTİSAKI YOKTUR"

HÜDA PAR'la ilgili şu adım atılmıştır, çok nettir; bir muhafazakar anlayış. HÜDA PAR anti Amerikancıdır. HÜDA PAR'ın terörle iltisakı yoktur. PKK meşruiyetini Millet İttifakı'na dayatmak için sözü toparladılar da toparladılar. Bunu göreceksiniz Tayyip Erdoğan'ın attığı HÜDA PAR adımı Türkiye'nin 20-30 yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar politika açısından yalnız kalan, kendi kodlarına dönmeye çalışan AK Parti ve Tayyip Erdoğan bu dönemin en büyük akıllarından bir tanesi olduğu. Bu çok güçlü bir sosyolojik adımdır ve büyük bir devlet aklıdır.”