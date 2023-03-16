- HÜDA PAR'ın ihanetini görmüyor musunuz?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

- "Bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur…"

AKP, MHP, BBP, Vatan, HÜDA PAR ve Yeniden Refah bir araya gelince;

- Cumhur İttifakı

CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti bir araya gelince;

- Millet Koalisyonu…

Yahu Erdoğan güldürme milleti Allah aşkına…

Gelelim Cümbüş Cemaat haline gelen Cumhur İttifakınıza gündemine:

Birincisi;

- 20 HÜDA PAR'lı AKP listelerinden milletvekili gösterilecek.

Hayırsız, uğursuz olsun inşallah…

HÜDA PAR resmi web sitesindeki görüşlerinin bir kısmı şöyle:

"Şu bir gerçektir ki; bu ülkedeki tüm zulümlerin, yasakların kaynağı Türk Ulus Devlet projesidir.

Bu zulüm ve katliamlar geçmişte yaşanıp biten olaylar değil.

Bunlar sadece Tarih sayfalarında kalan acı olaylar değil. Bu gün farklı şekillerde devam ediyor.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de Devlet eliyle katliamlar işlenmekte ve yetkililerce üzeri örtülmektedir.

Ulus Devlet Projesi'nin ülkeye huzur ve mutluluk getirmediği, halka kan gözyaşı ve acıdan başka bir şey vermediği görülmüştür.

Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, halkın inancını yaşaması engelleniyorsa, faşizan ve ırkçı söylemler ve uygulamalar devam ediyorsa, halen dağlara, taşlara 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ve 'Bir Türk Dünyaya Bedeldir' gibi ırkçı yazılar yazılıyorsa, okullarda okutulan andlarda çocuklarımızın varlığı 'Türk varlığına armağan ve kurban' ediliyorsa, bu ülkede Türk olmayanların hakkı, Türklere hizmetçi ve köle olmaktır anlayışı halen devam ediyorsa, değişimden, toplumsal barıştan, kardeşlikten söz edilemez.

Toplumsal barışın ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için, ülkedeki tüm sorunların kaynağı olan Ulus Devlet Projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır.

Türk olduğunu kabul etmeyen ve Türkçülük yapmayan Kürtler dışlandı.

Kürtlerin, İslami ve insani haklarını istemesi dahi ırkçılık sayıldı.

Devlet, İslam ile İslami değerlerle ve Müslümanlarla barışmalıdır.

Kürtçe ise devletin 2'nci resmi dili olmalıdır.

Devlet, PKK ile silahların bırakılması ve şiddetin sonlandırılması için pazarlık yapabilir. Böyle bir pazarlığın PKK ile yapılması doğal olan şeydir, normaldir. Elinde silah olanla silahın bırakmasının pazarlığı yapılır. İmralı ve Kandil sadece kendilerini destekleyenlerin temsilcileridir. Bu münasebetle Kürt halkının sadece bir kesiminin temsilcileridirler ve temsilcisi oldukları örgüt ve kişiler adına konuşabilirler, taleplerde bulunabilirler.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde, Kürdistan'da diğer siyasi yapıların tasfiyesi ve etkisizleştirilmesi gibi pazarlıklara girişilmemelidir."

SADAT ile aynı kafadaki HÜDA PAR görüşü de şöyle:

"İslam coğrafyasındaki ülkeler, bir an önce siyasi birlik oluşturmalıdır. Ümmet bilincine sahip ülkeler ortak karar mekanizması oluşturmalıdır. Kendi iç ihtilaflarımızı ve sorunlarımızı çözmek için siyasi birliktelikler kurulmalı ve gerekirse müdahale etmek için ortak askeri güç oluşturmalıdır."

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakına Anayasa değişikliği önerileri de şöyle;

1. Yeni anayasa ideoloji dayatmamalıdır.

2. Anayasanın değiştirilemez hiçbir maddesi olmamalıdır.

3. Vatandaşlık tanımı etnik aidiyete göre yapılmamalıdır.

4. Anadilde eğitim hakkı teminat altına alınmalıdır.

5. Türkiye federasyonlara bölünmeli, Kürdistan kurulmalıdır.

6. Ulus Devlet Projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır.

7. Şeyh Sait ve seyit Rıza affedilmelidir.

Değerli okurlarım,

Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak için başka daha ne yazacak ne isteyeceklerdi?

Cumhur İttifakından sadece Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek HÜDA PAR'ın katılımına şöyle itiraz etti;

- "HÜDA PAR ile iş birliği cinayettir, gaflettir…"

Arşive baktım MHP Meclis Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın meclis genel kuruluna hitap ederken şu sözleri dikkatimi çekti;

- "PKK ne ise şeyh Sait ve seyit Rıza da odur…"

MHP'liler ve genel başkanları Devlet Bahçeli ne dedi? Hiç…

Recep Tayyip Erdoğan Anayasaya göre aday olamazken, dikkatleri HÜDA PAR üzerine toplamak ve adaylığını tartışmaya açmamak istiyor.

Erdoğan ve Bahçeli;

- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü ve bekasını tehlikeye atıyorsunuz…

Bu yaptığınızın FETO'culara verdiğiniz destekten farkı yoktur.

- 15 Temmuz'u ne çabuk sindirdiniz ne çabuk unuttunuz?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HÜDA PAR hakkında da derhal kapatma davası açması şarttır.

MHP'ye gelince, Erdoğan'ın ve küresel güçlerin Erdoğan dayatmasına destek vermekten vaz geçmeliler.

Bugüne kadar Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne ve anayasanın değiştirilemez ilk 4 maddesinin değiştirilmesine dimdik karşı çıkan MHP'lilere soruyorum;

- HÜDA PAR'ın ihanetini görmüyor musunuz?

- Hazmediyor musunuz?