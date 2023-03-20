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Hizbullah'ın vahşetleri böyle manşet olmuştu. Uzantısı HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almasının yankıları sürüyor. HÜDA PAR'ın vahşi cinayetlere imza atan Hizbullah'ın devamı olduğu ileri sürülüyor. Domuz bağı yöntemiyle onlarca kişiyi infaz edenler ise serbest bırakılmıştı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:37
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İşte Hizbullah vahşeti

Hizbullah'ın vahşetleri böyle manşet olmuştu. Uzantısı HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı
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HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı ve 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.

HÜDA PAR'ın Hizbullah terör örgütünün devamı olduğu ise ileri sürülüyor. Hizbullah'ın yaptığı katliamlar ise gazetelerin manşetlerinden haber olmuştu. İnfazın nasıl gerçekleştirildiği de grafikler halinde anlatılmıştı. Domuz bağı yöntemiyle katledilenlerin de fotoğrafları medyada geniş yer bulmuştu. 

"HÜDA-PAR HİZBULLAH'TIR"

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, ''HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na getirisi götürüsünden az olacak. HÜDA PAR dediğimiz şey Hizbullah'tır, geçmişlerinde domuz bağı ile öldürdükleri insanlar var. Mevcut siyasi yönetimdeki kişileri kast etmiyorum. Ama geçmişi ortada. Muhalefet bunu kullanırsa getirisi götürüsünden az olur'' diyor.

HÜDA PAR KURULDU

Euronews'ta yer alan bir haberde ise "Gaffar Okan suikastının ardından Hizbullah ismi artık kullanılmaz olurken, gözaltına alınıp bırakılanlar ve dışarıda kalanlar yeniden Diyarbakır ve Batman gibi Kürt illerine geri döndü. 

Üç yıl sonra kurulan Mustazaflar Derneği ise örgütün yoluna silahsız siyaset yaparak ve sivil toplum kuruluşu olarak devam edeceği şeklinde okundu. Dernekleşme kararı nedeniyle örgütten kopmalar yaşanırken, daha çok “Kutlu Doğum” etkinliklerindeki kitlesel kalabalıklarla dikkat çektiler. 

Ancak dernek, Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “Hizbullah terör örgütünün amacı doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle kapatıldı. Bunun üzerine bu kez de, 2012’de, partileşme kararı alındı ve Hür Dava Partisi yani HÜDA PAR kuruldu" cümlelerine yer verildi. 

SAVUNMASINDA TEHDİT ETMİŞTİ

Geçen sene Mayıs ayında 165 kişi öldürmekten hüküm giyen 18 kişinin bulunduğu 18 sanıklı Hizbullah davasında herkes tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Cemal Tutar da vardı.

Tahliye edilen ve 109 kişiyi bizzat tetik çekerek öldüren sözde askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar son savunmasında şöyle konuşmuştu:

"Hizbullah'ın her kademesinde görev aldım. Allah yeryüzünde İslam’ı hâkim kılmak için bize görev verdi. Pişman değilim. Cezaevinde patlamaya hazır bomba haline geldik. Sabrımız tükenmiştir. İçeriyi kan gölüne çevirebiliriz.

Beykoz'daki villada 15 milyon sayfalık örgüt arşivinin yüzde 99'unu imha ettik. Hard disklere sıktığımız her kurşun polisin beynine sıkacağımız mermiden daha önemliydi. 

Cezaevinde bize baskı olursa o cezaevinin savcısı, müdürü, o ilin emniyet müdürü, bizi yargılayan mahkeme heyetini Gaffar Okkan'ın yanına göndeririz" demişti.

 

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