Bakan Akar Fransa’daki olayları böyle yorumladı: Besledikleri yılan kendilerini sokmaya başladı



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’nde inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları ve kuvvet komutanları ile video konferans toplantısında faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı harekatlarıyla Türkiye’nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını belirtti. Akar, “Hala bu tehlike var mı? Var. Böyle bir amaç var mı? Var. Buna karşı da mücadelemizi sürdürecek, yapılması gereken ne varsa yapacağız. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu aktaran Akar, tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurguladı.



“SURİYELİ AŞİRETLER BİR ARAYA GELEREK, GÜCÜ ANCAK ZAVALLI VE KORUMASIZ KADINLARA YETEN PKK/YPG’Lİ TERÖRİSTLERE TEPKİ GÖSTERDİLER”

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da terör örgütü PKK/YPG üyelerinin tecavüz ettikleri iki kadını öldürmesine bölgedeki aşiret temsilcilerinin tepki gösterdiğine değinen Akar, şunları söyledi:

“Müttefiklerimiz, diğer bazı devletler çeşitli gerekçelerle terör örgütü PKK/YPG ile iş birliğini sürdürüyorlar. Suriyeli aşiretler bir araya gelerek, gücü ancak zavallı ve korumasız kadınlara yeten PKK/YPG’li teröristlere tepki gösterdiler ve bölgeyi terk etmelerini istediler. Bu lanet terör örgütüne destek verenleri, yardım edenleri açık ve net olarak ısrarla uyardık. Bunların hepsinin ve daha fazlasının olabileceğini hep söyledik. Bu alçaklarla, teröristlerle iş birliği yapılır mı? Bir teröristle başka bir teröristin üzerine gidilir mi? Bu konudaki temaslarımızı sürdürüyor, müttefiklerimize yanlışlarını söylüyoruz. Bu tavırlarından pişman olacaklarını değerlendiriyoruz.”



“FRANSIZLARIN BESLEDİĞİ YILAN KENDİLERİNİ SOKMAYA BAŞLADI”

Terör örgütü yanlılarının Fransa’nın başkenti Paris’teki gösteri ve saldırılarına da değinen Akar, “Teröristlere yardım etmenin, destek vermenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüler. Bunun bir benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris’te oldu. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir” dedi.



AZERBAYCAN ALEYHİNDEKİ AÇIKLAMALARA TEPKİ

Bakan Akar, bazı ülkelerin Azerbaycan aleyhindeki söylemlerine ilişkin de, “Azerbaycan-Ermenistan meselesinde her zaman olduğu gibi yine objektif ve tarafsız olmaktan çok uzak açıklamalar yapılıyor. Oysa 30 yıla yakın süren Karabağ meselesinin çözümü noktasında ne ülkeler ne de çözüm misyonuyla hareket eden uluslararası kuruluşların sesini duymamıştık. Bu nedenle şimdi olur olmaz görüşlerini ifade edenlere soruyoruz, bugüne kadar aklınız neredeydi” diyerek tepkisini dile getirdi.

Akar, sözlerinin sonunda şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileterek, zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerinin başındaki Mehmetçiğe başarı dileklerinde bulundu. Yurt içi ve sınır ötesinde karada, denizde ve havada tüm faaliyetlerde gösterdikleri başarılarından dolayı Mehmetçiği kutlayan Akar, yeni yılda kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız görevler diledi.

