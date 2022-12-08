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  • TSK'nın roketinde cemaate selam. Atatürk’ün ordusunun selam göndereceği tek yer Anıtkabir’dir

TSK'nın roketinde cemaate selam. Atatürk’ün ordusunun selam göndereceği tek yer Anıtkabir’dir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin roketiyle Mahmut Efendi Cemaatine selam gönderildi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a soru önergesi yönelterek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 08:34
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin roketiyle Mahmut Efendi Cemaatine selam gönderildi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan tepki gösterdi

TSK'nın roketinde cemaate selam. Atatürk’ün ordusunun selam göndereceği tek yer Anıtkabir’dir
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TSK içerisinde darbe sonrasında başka cemaatlerin etkin olmaya başladığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken son günlerde bu iddiayı doğrulayacak bir görsel sosyal medyada tepki topladı.

Özellikle 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından yapılan darbe girişimi sonrası TSK içerisindeki cemaat yapılanmaları tartışılmaya başlamıştı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, üzerinde “Suriye El-Bab’tan Mahmut Efendi cemaatine selam olsun. Hizmetlerinizin devamı için” yazan roketi Milli Savunma Bakanı Akar’a sordu. Bayraktutan, “TSK, Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusudur” dedi.

Gönderide gözüken envanterde RPG-7 antitank mühimmatı olarak geçen, tanklara ve zırhlı araçlara karşı tek erin kullandığı roketatar silahının roketinin üzerinde “Suriye El-Bab’tan Mahmut Efendi Cemaatine Selam Olsun. Hizmetlerinizin devamı için” yazılı olduğu görüldü.

BAYRAKTUTAN SORU ÖNERGESİ VERDİ

Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP milletvekili Uğur Bayraktutan, konuya ilişkin TBMM Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yazılı olarak yanıtlaması için soru önergesi verdi.

"HAREKÂT BÖLGESİNDE Mİ"

Bayraktutan önergede, “Fotoğrafın paylaşılması sonrası herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Fotoğraftaki merminin harekât bölgesinde kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise TSK mensupları emirleri komutanlarından mı tarikat liderlerinden mi almaktadır?” sorularını yöneltti.

"ATATÜRK’ÜN ORDUSU"

Cumhuriyet’e konuşan Bayraktutan, “TSK, Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusudur. Emir komuta zinciri içerisinde hiç kimse cemaatleri ön plana koyarak ordunun bu yapısını ortadan kaldıramaz” ifadelerini kullandı. Türk ordusunun özellikle FETÖ’nün darbe girişiminde büyük acılar yaşadığının altını çizen Bayraktutan, “TSK’nin sorumluluğu, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda sonsuza kadar laik Cumhuriyetin savunuculuğunudur. Selam gönderilecek yer arıyorsak, o da sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın olduğu Anıtkabir’dir” dedi.

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YATACAK YERİN YOK MAHMUT
8.12.2022 08:57
MAHMUT un SAPİK talebeleri.  
 
yusuf
8.12.2022 08:49
ordu ve emniyet içinde cemaatler ve tarikatlar olduğu sürece başka düşmana ihtyiyaç yoktur bunlar zaten potansiyel terör örgütüdür  
 
Ömer Ali Deniz
8.12.2022 08:46
Ruh hastalarının Türk ordusunda yeri yok.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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