13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cinsel ilişki tavsiyesi veren Hüseyin Çevik’ten bu kez de siyasi tavsiye ‘CHP’ye oy verirsen Cehennemde yanarsın cayır c

Cinsel ilişki tavsiyesi veren Hüseyin Çevik’ten bu kez de siyasi tavsiye ‘CHP’ye oy verirsen Cehennemde yanarsın cayır cayır!’

İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğunu söyleyen Hüseyin Çevik'in açıklamaları tepki çekti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 22:47
Takip Et

Cinsel ilişki tavsiyesi veren Hüseyin Çevik’ten bu kez de siyasi tavsiye ‘CHP’ye oy verirsen Cehennemde yanarsın cayır cayır!’

Cinsel ilişki tavsiyesi veren Hüseyin Çevik’ten bu kez de siyasi tavsiye ‘CHP’ye oy verirsen Cehennemde yanarsın cayır cayır!’
+
Aa
-

Kendisini "Allah için konuştuğunu" söyleyen Çevik, CHP'nin seçimleri kazanması durumunda namaz ve abdest gibi ibadetleri kaldıracaklarını söylediğini iddia ederek vatandaşların CHP'ye oy vermesi durumunda  "Cehennemde cayır cayır yanacağını" söyledi.

Ekonomi ve fiyatlarla ilgili konulara ise aldırmadığını ifade eden Çevik'in bu sözleri sosyal medyada tepki ile karşılandı.

Hüseyin Çevik'in tepki çeken sözleri şöyle:

“Allah için konuşuyorum. Ekonomi, dolar bilmem ne... Başlarım dolarına, eurona be. Adam namazı, abdesti kaldıracam diyor be. Sen kalkmışsın fiyatlar, benzin, menzin. Cehennemde yanarsın cayır cayır!”

Hüseyin Çevik yayınlanan videosunda şunları söyledi “Allah için konuşuyorum. Oy kullanırken bunlara göz önünde bulundur. Lafım ortada. Ekonomi bilmem doları başlarım. Doların Euro’ya be. Adam namazı kaldıracağım, abdesti kaldıracağım diyor be. Sen kalkmışsın bugün fiyatlar, etler, kuzular, benzin. Bak Ak particilik oynamıyorum. Burada Müslüman birine ver.

Müslüman birine ver, bunun vebaline kaldıramazsın. Ak Parti’ye inat gidersin, bu CHP’ye oy verirsin, bu adam kalkar namazı abdesti, başörtülü kaldırır, cehennemde yanasın, cayır cayır haberin olsun. Evet bir oy yüzünden yanarsın çünkü senin verdiğin oyla o adam namaz abdesti kaldıracak.

Ben AK Parti evladır demiyorum Ak Parti’de bozuk. Hem de çok bozuk. Ama en azından namaza abdeste karışıyorlar.

Ama bunların derdi belli. Evet, açık açık konuşuyorum. CHP’nin derdi belli. İmamoğlu, başkan seçildi, ilk işi “Vakıflara, tekellere, tarikatlara giden bütün paraları keseceğiz.” Ne oluyor ya, daha mikrofonun başına yeni geçtin bir dur ya. Ne oluyor?

Sen hizmet yap sana ne ya. Öteki taraftan çarşafa saldırır, başörtülülere saldırır seçim zamanı çarşaflıya rozet takar, başörtülüyü yanında gezdirir. Seçim harici başörtülülere deh yallah.

Kılıçdaroğlu, başörtüye “paçavra” dedi “bez parçası” dedi. Röportajı duruyor hala youtube'da yalan söylemiyorum. Sonra baş örtü yasağını “ben kaldırırım” diyor.

Bak bu siyasi mesele değil arkadaşlar, ha bu yüzden seni takip etmem" defol git lan”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
7
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
﻿Yıldırım isabet eden ağaç alev alev yandı
﻿Yıldırım isabet eden ağaç alev alev yandı
﻿Yıldırım isabet eden ağaç alev alev yandı
﻿Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu
﻿Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu
﻿Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu
﻿Gedson: Yeterli olmayacak
﻿Gedson: Yeterli olmayacak
﻿Gedson: Yeterli olmayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.