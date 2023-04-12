Cinsel ilişki tavsiyesi veren Hüseyin Çevik’ten bu kez de siyasi tavsiye ‘CHP’ye oy verirsen Cehennemde yanarsın cayır cayır!’

Kendisini "Allah için konuştuğunu" söyleyen Çevik, CHP'nin seçimleri kazanması durumunda namaz ve abdest gibi ibadetleri kaldıracaklarını söylediğini iddia ederek vatandaşların CHP'ye oy vermesi durumunda "Cehennemde cayır cayır yanacağını" söyledi.

Ekonomi ve fiyatlarla ilgili konulara ise aldırmadığını ifade eden Çevik'in bu sözleri sosyal medyada tepki ile karşılandı.

Hüseyin Çevik'in tepki çeken sözleri şöyle:

“Allah için konuşuyorum. Ekonomi, dolar bilmem ne... Başlarım dolarına, eurona be. Adam namazı, abdesti kaldıracam diyor be. Sen kalkmışsın fiyatlar, benzin, menzin. Cehennemde yanarsın cayır cayır!”

Hüseyin Çevik yayınlanan videosunda şunları söyledi “Allah için konuşuyorum. Oy kullanırken bunlara göz önünde bulundur. Lafım ortada. Ekonomi bilmem doları başlarım. Doların Euro’ya be. Adam namazı kaldıracağım, abdesti kaldıracağım diyor be. Sen kalkmışsın bugün fiyatlar, etler, kuzular, benzin. Bak Ak particilik oynamıyorum. Burada Müslüman birine ver.

Müslüman birine ver, bunun vebaline kaldıramazsın. Ak Parti’ye inat gidersin, bu CHP’ye oy verirsin, bu adam kalkar namazı abdesti, başörtülü kaldırır, cehennemde yanasın, cayır cayır haberin olsun. Evet bir oy yüzünden yanarsın çünkü senin verdiğin oyla o adam namaz abdesti kaldıracak.

Ben AK Parti evladır demiyorum Ak Parti’de bozuk. Hem de çok bozuk. Ama en azından namaza abdeste karışıyorlar.

Ama bunların derdi belli. Evet, açık açık konuşuyorum. CHP’nin derdi belli. İmamoğlu, başkan seçildi, ilk işi “Vakıflara, tekellere, tarikatlara giden bütün paraları keseceğiz.” Ne oluyor ya, daha mikrofonun başına yeni geçtin bir dur ya. Ne oluyor?

Sen hizmet yap sana ne ya. Öteki taraftan çarşafa saldırır, başörtülülere saldırır seçim zamanı çarşaflıya rozet takar, başörtülüyü yanında gezdirir. Seçim harici başörtülülere deh yallah.

Kılıçdaroğlu, başörtüye “paçavra” dedi “bez parçası” dedi. Röportajı duruyor hala youtube'da yalan söylemiyorum. Sonra baş örtü yasağını “ben kaldırırım” diyor.

Bak bu siyasi mesele değil arkadaşlar, ha bu yüzden seni takip etmem" defol git lan”