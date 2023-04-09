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  • Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kanser tedavisi gören ünlü müzisyeni yakın dostları yalnız bıra

Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kanser tedavisi gören ünlü müzisyeni yakın dostları yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konulan Hüsnü Şenlendirici sevenlerini kahretmişti. Bağırsağından 11 cm alınan ünlü ismin hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı. Yakın dostları Ercan Saatçi ve Hakan Altun ziyarette bulundu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 09:51
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Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı.

Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kanser tedavisi gören ünlü müzisyeni yakın dostları yalnız bırakmadı
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Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'den hafta içi kötü haber geldi. Kansere yakalandığı ve bağırsağından 11 cm alındığı iddia edilmişti. Sevenleri Şenlendirici'nin sağlık durumunu merak ederken, açıklama sanatçının kendisinden gelmişti.

Son sağlık durumunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Şenlendirici, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim...Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım.''.

Hüsnü Şenlendirici'nin yakın arkadaşı olan Hakan Altun arkadaşını hastanede ziyarete gitti ve yaptığı paylaşımda Şenlendirici'nin durumuyla ilgili şunları söyledi: 
Değerli kardeşim müzik yoldaşım sevgili Hüsnü Şenlendirici ufak bir operasyon geçirmiştir. Şimdi sağlık durumu çok iyi Allaha şükürler olsun. Bu süreçte bizi arayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Sevgili kardeşim Hüsnü’ye Allahtan acil şifalar dilerim, dualarınızı eksik etmeyin.''

 

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