Hüsnü Şenlendirici 'Şarkılar Bizi Söyler' ile ekrana geri döndü. Bağırsak kanserine yakalanmıştı

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Doktorların tavsiyesi ile ameliyat masasına yatan iki çocuk babası sanatçı, 7 Nisan'da "Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" açıklamasını yapmıştı.

Hastalığı boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü sanatçı yaşadığı süreçle ilgili olarak "Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor…’’ diyerek duygularını ifade etti.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta Soner Olgun ve İntizar konuk oluyor.

