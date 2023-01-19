Hyundai İ20’nin 2023 zamlı fiyat listesi belli oldu. İşte en ucuz modelleri

2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de zamla girdi. Markalar otomobil fiyatlarını güncelledi. Toyota, Peugeot, Volkswagen gibi markalar zamlı fiyat listesini açıklamıştı.

2008’den bu yana otomotiv sektöründe önemli başarılara imza atan Hyundai i20’nin de 2023 ocak ayı fiyatları belli oldu.

Son gelen zamların ardından marka düşük fiyat konseptinden büyük ölçüde saptı.

İŞTE FİYATLARI

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Hyundai i20 benzinli 1.4 MPI motor, 100 PS güç ve 134 Nm tork üretebiliyor ve hem manuel hem de otomatik şanzıman opsiyonlarına sahip.

Öte yandan şehir içi 8,5 litre ve şehir dışı 6,7 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 T-GDI. 100 PS güç ve 172 Nm tork üretebilen motor, DCT şanzımanla geliyor. Aynı zamanda fabrika verilerine göre şehir içi 8,2 litre ve şehir dışı 6,3 litre yakıt tüketiyor.