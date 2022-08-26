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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'e destek: Adalet yolculuğu bu değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek vererek, "Biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım yolculuğu değildir adalet." dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:06
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Gülşen'e destek: Adalet yolculuğu bu değil

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'e destek: Adalet yolculuğu bu değil
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi açılışında konuştu.

Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılarak tutuklanan şarkıcı Gülşen'e sahip çıktı.

Oda TV'de yer alan haberde, Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Bir kişinin ettiği söz üzerine bir kişi istiyor diye, sanatçı hapse atılıyorsa olmaz. Yanlış yaptı diye, bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını bir şekilde rencide etti diye hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir, hakaret etmiş olabilir ama bu davranışların hakkı hapis değildir.

Hukuk ve adalet bir kişi için değil, toplum içindir. Kuralları evrenseldir. Biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım yolculuğu değildir adalet.

Türkiye'de anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru gidiyoruz. Bu mücadele de seferberlik mücadelesi.

Toplumun özgürlükle, adaletle buluşma mücadelesi. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz. 

Bu ülkede hukukun tesisi için mücadeleler verildi. Bunların hepsi olgunlaşma sürecidir." 

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