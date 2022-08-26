Gülşen'in tutuklanması için şikayetçi olan imam Halil Konakçı'nın avukatı için şok iddia. Zimmete para geçirmeden suç duyurusu var

Kadınlar hakkında kullandığı "Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" ifadeleriyle gündeme gelen ve tepki çeken vaazlarını sürdüren imam Halil Konakçı gündemden düşmüyor. Şarkıcı Gülşen’in tutuklanması için şikayetçi olan Halil Konakçı’nın avukatı Sezer Baylan hakkında dikkat çeken bir iddia geldi.

AVUKATI HAKKINDA ZİMMETE PAR GEÇİRMEDEN SUÇ DUYURUSU VAR

Sosyal medyada 23 Derece adlı haber mecrasının bilgilerine göre, geçtiğimiz yıl Baylan hakkında Akhisar Belediyespor tarafından zimmete para geçirme ve hırsızlık iddiasından suç duyurusunda bulunuldu. Yine iddialara göre, bakanlığın yargılama izninin beklendiği açıklandı.

KADINLARA ET DEMİŞTİ

İmam Halil Konakçı, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?" diyerek kadınları hedef almıştı.

Öte yanan Konakçı Türk Sanat Müziği'ni hedef almıştı. Türk Sanat Müziği'ndeki bazı parçalarda geçen sözleri dinleyenlerin ve o sözleri yazanların dinden çıktığını ileri süren Konakçı, ""Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Hem Konakçı’nın bu sözleri hem de avukatı hakkındaki iddialara rağmen Gülşen hakkında şikayetçi olmaları ise dikkat çekti.

GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI

Ünlü şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demiş, video dün sosyal medyada yayınlanmaya başlamıştı. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifade için Gülşen'e Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sahnede yaptığı bir espri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi. Gülşen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ”Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.

Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, bugün bazı basın organlarında yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”