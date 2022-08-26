Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! Kadın cinayetlerine verilen cezaları örnek gösterdi

İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilen Gülşen'in tutuklanması sosyal medyada tartışma yarattı. Mahkemenin kararına ünlü isimler de tepki gösterdi.

"ÖZÜR DİLEMEK BÜYÜK ERDEMDİR"

Gülşen'in tutuklanması sonrası ise ünlü isimlerden sosyal medyadan tepkiler geldi. Bu tepkilerden en dikkat çeken Hadise'nin paylaşımı oldu.

Hadise, alınan kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çok üzgünüm… Hepimiz insanız, yanlışlar ve hatalar yapabiliriz çünkü insanız! Özür dilemek, özür dileyebilmek büyük bir erdemdir ki özür dilendi" tepki gösterdi.

"KARISINI DÖVEN ADAMLARI GÜLŞEN'İN TUTUKLANDIĞI GİBİ TUTUKLASALARDI..."

Sözlerine devam eden Hadise, "Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren, 'iki ay yatar çıkarım' diyen adamları, çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen’in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?" diyerek Gülşen'e destek oldu.

