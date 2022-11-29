Sedat Peker'i de etiketledi. Gazeteci Recep Canpolat Bakan Soylu'nun BAE'ye neden gittiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti. Soylu, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü.

SOYLU NEDEN BAE’YE GİTTİ

Birleşik Arap Emirlikleri, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker'e ev sahipliği yapan ülke olarak da biliniyor.

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeyle ilgili olarak Denizhaber Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Recep Canpolat’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

SEDAT PEKER’İ DE ETİKETLEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canpolat; “İçişleri Bakanı @suleymansoylu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. @sedat_peker’ de Abu Dabi’de… Hayır olsun inşAllah…” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: