TOKİ’nin deprem konutları ihalesi Saray’ın özel müteahhidine gitti

TOKİ’nin deprem bölgesinde yaptığı konut ihaleleri yandaşlara gitmeye devam ediyor. Son olarak Hatay’ın Defne ilçesinde yapılacak konutlar için düzenlenen ihalede en düşük teklifi “Saray’ın müteahhidi” olarak bilinen Rönesans Grubu verdi.

T24 yazarı Çiğdem Toker bugünkü köşe yazısında Rönesans’ın verdiği teklifin 3 milyar 184 milyon 900 bin lira olduğunu söyledi.

Toker’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) deprem bölgesindeki iller için yaptığı ihaleler sürüyor. Rönesans Grubu şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat, Hatay Defne'de planlanan 2 Etaplık 1546 adet konut ihalesinde en düşük teklifi vermiş görünüyor. Rönesans'ın Hatay Defne konutları için verdiği teklifin tutarı:

3 milyar 184 milyon 900 bin TL.

Pazarlık usulüyle yapılan bu ihalenin yaklaşık değeri, 3 milyar 454 milyon 83 milyon 712 bin TL olarak belirlenmişti. TOKİ bu ihaleye 10 müteahhitlik firmasını çağırdı. 13 Nisan'da yapılan ihalede çağrılan 10 firmanın dördü teklif vermedi.

Ulaştığım bilgilere göre TOKİ'nin Hatay Defne ihalesine çağrılan firmalar, verilen teklifler şöyle şekillendi:

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ihalelerin yeni başladığı günlerde Hatay'a özel bir önem verileceğini belirtmişti. Bu arada, Hatay Defne ihalesine çağrılan Kuzu Konut, bu ihaleden değilse bile ertesi gün Emlak Konut'un Adıyaman İndere için yaptığı deprem konutları ihalesine 4 milyar 461 milyon TL teklif verdi. Kuzu Konut Emlak Konut'un yakın çalıştığı inşaat gruplarından biri.

Hatay Defne'de 1546 adet konut için yapılan ve Rönesans'ın öne geçtiği ihale, geçen hafta yapılan ihaleler arasındaki tek Hatay ihalesi değil. Hatay için iki tane de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kırsal alanda konut ve ahır ihalesi yapıldı.